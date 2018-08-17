Рынок акций России ушел в минус 

Рынок акции России днем 17 августа ушел в минус по индексам вслед за европейскими площадками, несмотря на подросшие цены на нефть. Лидерами роста остаются обновившие максимумы акции «Газпром нефти».
По данным «Интерфакс», индекс Московской биржи снизился на 0,3%, составив 2255,45 пункта, индекс РТС снизился на 1%, составив 1056,34 пункта.
Рублевые цены большинства основных «фишек» на Московской бирже снизились до 1,8%. При этом доллар показал рост, прибавив 0,41 рубля в стоимости.
Подешевели акции «Аэрофлота», «РусГидро», «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», Сбербанка, ВТБ и других компаний.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эксперты говорят об «абсолютной» стабильности финансовой системы страны.