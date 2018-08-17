Чемпион Ле-Мана Ferrari 275 P отправляется на аукцион

Аукционный дом RM Sotheby’s продолжает представлять легендарные модели, в том числе этот 1963 Ferrari 275 P, который дважды выиграл 24 часа Ле-Мана. На данный момент запрашиваемая цена не обнародована, но, в любом случае, она не должна соответствовать ценнику Ferrari 250 GTO в размере 50 миллионов долларов.

Номер шасси 0816 зарегистрирован как победитель Ле-Мана в 1964 году. Дальнейшие исследования показывают, что автомобиль также выиграл в гонке за год до этого. Это связано с тем, что одна из моделей Ferrari находилась на ремонте после предыдущих соревнований на Нюрбургринге и вместо того, чтобы повторно подать документы, производитель просто заменил транспортное средство. Благодаря еще одной победе Ferrari 275 P становится более желанным, а значит получает более высокую стоимость.

«Этот 275 P, без сомнения, является самым исторически значимым спортивным гоночным Ferrari и мы чрезвычайно гордимся тем, что предлагаем автомобиль для частной продажи от имени семьи Бардинонов», — сказал европейский специалист RM Августин Сабатие-Гарат. Итак, сколько же может стоить автомобиль? Возможно, это останется засекреченной информацией, поскольку это могут быть не публичные торги, а частная продажа. Напоминаем, RM Sotheby's продал аналогичный 250 LM в Монтерее три года назад за 18 миллионов долларов, а другой в Нью-Йорке в 2013 году за 15 миллионов долларов. Ни одна из моделей не имела такой истории, потому предполагается, что Ferrari 275 P уйдет с молотка по более высокой цене.