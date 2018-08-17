Ещё
Чемпион Ле-Мана Ferrari 275 P отправляется на аукцион
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.35
$
67.64
76.75
76.30
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.37
+0.43 Золото
1176.40
–0.11 РТС
1051.21
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1388
–0.0180
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Чемпион Ле-Мана Ferrari 275 P отправляется на аукцион 

Auto.Today 51 минуту назад
Фото: Auto.Today
Аукционный дом RM Sotheby’s продолжает представлять легендарные модели, в том числе этот 1963 Ferrari 275 P, который дважды выиграл 24 часа Ле-Мана. На данный момент запрашиваемая цена не обнародована, но, в любом случае, она не должна соответствовать ценнику Ferrari 250 GTO в размере 50 миллионов долларов.
Номер шасси 0816 зарегистрирован как победитель Ле-Мана в 1964 году. Дальнейшие исследования показывают, что автомобиль также выиграл в гонке за год до этого. Это связано с тем, что одна из моделей Ferrari находилась на ремонте после предыдущих соревнований на Нюрбургринге и вместо того, чтобы повторно подать документы, производитель просто заменил транспортное средство. Благодаря еще одной победе Ferrari 275 P становится более желанным, а значит получает более высокую стоимость.
«Этот 275 P, без сомнения, является самым исторически значимым спортивным гоночным Ferrari и мы чрезвычайно гордимся тем, что предлагаем автомобиль для частной продажи от имени семьи Бардинонов», — сказал европейский специалист RM Августин Сабатие-Гарат. Итак, сколько же может стоить автомобиль? Возможно, это останется засекреченной информацией, поскольку это могут быть не публичные торги, а частная продажа. Напоминаем, RM Sotheby's продал аналогичный 250 LM в Монтерее три года назад за 18 миллионов долларов, а другой в Нью-Йорке в 2013 году за 15 миллионов долларов. Ни одна из моделей не имела такой истории, потому предполагается, что Ferrari 275 P уйдет с молотка по более высокой цене.
Auto.Today: последние новости
Базовый Ford Mustang оценили в 27 115 долларов Geely может инвестировать 1,9 миллиарда долларов в Lotus Toyota Alphard с комплектом Rowen выглядит безумно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз42
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут50
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему972
В Кремле высказались об ослаблении рубля3
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце7
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение