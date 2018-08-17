Сборная самых дорогих игроков английской Премьер-Лиги

В английской Премьер-Лиге трансферное окно уже закрылось. Поэтому можно смело представить сборную команду, составленную из игроков, трансферная стоимость которых является самой высокой в АПЛ на своих позициях.

Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 70 миллионов евро

Правый защитник — КАЙЛ УОКЕР ("Манчестер Сити")

Возраст: 28 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 50 миллионов евро

Центральный защитник — ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК ("Ливерпуль")

Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 50 миллионов евро

Центральный защитник — ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")

Возраст: 24 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 55 миллионов евро

Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 40 миллионов евро

Центральный полузащитник — ПОЛЬ ПОГБА ("Манчестер Юнайтед")

Возраст: 25 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 90 миллионов евро

Центральный полузащитник — Н'ГОЛО КАНТЕ ("Челси")

Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 80 миллионов евро

Плеймейкер — КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")

Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 150 миллионов евро

Правый вингер — МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Возраст: 26 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 150 миллионов евро

Левый вингер — ЭДЕН АЗАР ("Челси")

Возраст: 26 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 120 миллионов евро

Возраст: 25 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 150 миллионов евро

Итоговая схема:

Общая стоимость команды: 1,005 миллиарда евро.