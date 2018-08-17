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Сборная самых дорогих игроков английской Премьер-Лиги
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Сборная самых дорогих игроков английской Премьер-Лиги 

Soccer News 45 минут назад
Фото: Soccer News
В английской Премьер-Лиге трансферное окно уже закрылось. Поэтому можно смело представить сборную команду, составленную из игроков, трансферная стоимость которых является самой высокой в АПЛ на своих позициях.
Голкипер — ДАВИД ДЕ ХЕА ("Манчестер Юнайтед")
Возраст: 27  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 70 миллионов евро
Правый защитник — КАЙЛ УОКЕР ("Манчестер Сити")
Возраст: 28  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 50 миллионов евро
Центральный защитник — ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК ("Ливерпуль")
Возраст: 27  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 50 миллионов евро
Центральный защитник — ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")
Возраст: 24  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 55 миллионов евро
Левый защитник — МАРКОС АЛОНСО ("Челси")
Возраст: 27  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 40 миллионов евро
Центральный полузащитник — ПОЛЬ ПОГБА ("Манчестер Юнайтед")
Возраст: 25  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 90 миллионов евро
Центральный полузащитник — Н'ГОЛО КАНТЕ ("Челси")
Возраст: 27  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 80 миллионов евро
Плеймейкер — КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")
Возраст: 27  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 150 миллионов евро
Правый вингер — МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")
Возраст: 26  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 150 миллионов евро
Левый вингер — ЭДЕН АЗАР ("Челси")
Возраст: 26  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 120 миллионов евро
Форвард — ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")
Возраст: 25  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 150 миллионов евро
Итоговая схема:
Общая стоимость команды: 1,005 миллиарда евро.
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