Сборная самых дорогих игроков английской Премьер-Лиги 

В английской Премьер-Лиге трансферное окно уже закрылось. Поэтому можно смело представить сборную команду, составленную из игроков, трансферная стоимость которых является самой высокой в АПЛ на своих позициях.
Голкипер — ДАВИД ДЕ ХЕА ("Манчестер Юнайтед")
Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 70 миллионов евро
Правый защитник — КАЙЛ УОКЕР ("Манчестер Сити")
Возраст: 28 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 50 миллионов евро
Центральный защитник — ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК ("Ливерпуль")
Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 50 миллионов евро
Центральный защитник — ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")
Возраст: 24 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 55 миллионов евро
Левый защитник — МАРКОС АЛОНСО ("Челси")
Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 40 миллионов евро
Центральный полузащитник — ПОЛЬ ПОГБА ("Манчестер Юнайтед")
Возраст: 25 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 90 миллионов евро
Центральный полузащитник — Н'ГОЛО КАНТЕ ("Челси")
Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 80 миллионов евро
Плеймейкер — КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")
Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 150 миллионов евро
Правый вингер — МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")
Возраст: 26 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 150 миллионов евро
Левый вингер — ЭДЕН АЗАР ("Челси")
Возраст: 26 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 120 миллионов евро
Форвард — ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")
Возраст: 25 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 150 миллионов евро
Итоговая схема:
Общая стоимость команды: 1,005 миллиарда евро.