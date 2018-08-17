«Квартиры уходили как пирожки». Жители Архангельска вспоминают о дефолте

Ровно 20 лет назад — 17 августа 1998 года правительство России нанесло жесточайший удар по россиянам и отпустило рубль в свободное плавание. Цены (особенно на импортные товары) взлетели в несколько раз. Чем запомнились те августовские дни простым архангелогородцам — в материале корреспондента 29.ru

Для того, чтобы понять, в каком настроении находились люди, достаточно сказать, что зарплаты были мизерными, да и те не платились месяцами. Процветал бартер, а работникам, например, Архангельской ТЭЦ вместо зарплаты выдавали… пирожки из производственной столовой.

Ещё за три дня до официального объявления дефолта президент Ельцин «твёрдо и чётко» заявил, что никакой девальвации не будет. Однако 17 августа слово президента в очередной раз было нарушено. Если вы задаетесь вопросом, может ли подобное повториться сегодня, загляните сюда.

Из нищеты — в нищету

Говоря об августе 1998-го, архангельский музыкант Михаил Сарманов вспоминает о своей знакомой — преподавательнице пединститута. Из-за катастрофической невыплаты зарплаты на основной работе она была вынуждена подрабатывать на полставки ещё в двух школах, чтобы в одиночку прокормить ребёнка и мать-инвалида.

Жила на окраине Архангельска в обычной деревяшке, денег катастрофически не хватало, поэтому «белый хлеб покупали только по выходным». Однако летом 1998-го случилось невиданное — за несколько недель до дефолта ей выплатили всю задолженность по зарплате. Гигантская сумма, которую она тут же решила положить в банк под бешенные проценты.

— Я говорил, чтобы вместо вклада в банке, она купила бы на эти деньги доллары (курс тогда был около шести рублей за доллар). Однако она не послушалась и поверила банку. А когда курс доллара подскочил в четыре раза, она растерялась, побежала в банк и сняла всю сумму. Ей даже проценты не выплатили из-за досрочного закрытия вклада. Был шанс у неё выскочить из нищеты, но не получилось, — вспоминает Михаил Сарманов.

Сам же Михаил каждый день тогда экономил на проезде в общественном транспорте и был вынужден ходить с работы домой пешком. Всё бы ничего, но работал он в центре Архангельска, а жил… в посёлке второго лесозавода.

Вчера ты мог позволить себе неплохую иномарку, а сегодня и старенький отечественный автопром не по карману. Такой он, кризис

Автомобиль за копейки

Житель архангельской «привокзалки» Владимир Кузьменко вспоминает август 1998-го одним словом «шок», а потому «никаких радостных событий не вспоминается». Зато печальных — хоть отбавляй.

Больше всех в кризис не повезло автовладельцам. Если до дефолта, например, 15-летний «Опель Кадет» можно было купить в Архангельске за 12 000 рублей (2 000 долларов), то сразу после дефолта его стоимость… в рублях осталась такой же, а вот в валютном эквиваленте упала до 400 долларов.

А если учесть, что большая часть машин в Архангельск в то время пригонялась из-за рубежа, где покупалась именно за доллары, то удар по рынку подержанных автомобилей был нанесён сокрушительный. Впрочем, не только по рынку подержанный автомобилей.

Так, знакомый Владимира Кузьменко занимался бизнесом. И летом 1998-го решил обновить автопарк. Накануне дефолта продал свой старый автомобиль за рубли, купить же новый просто не успел — рубль «упал».

— В результате он уже не мог купить новый автомобиль, который нужен был в бизнесе. Не мог он купить даже такой же автомомбиль, какой продал несколькими неделями раньше, — вспоминает Владимир.

Некоторым повезло и они купили 20 лет назад квартиру по сходной цене

Повезло так повезло…

Но были и те, кому с дефолтом откровенно «повезло». Специалист по компьютерам Михаил Ворбьёв вспоминает, что в те годы он трудился в компьютерной фирме и зарабатывал баснословные по тем временам 500 долларов (в рублёвом эквиваленте, конечно же).

— Примерно столько же стоил настоящий корейский 21-дюймовый телевизор. И за месяц до дефолта я предложил своему руководителю вместо зарплаты выдать мне такой телевизор. Он согласился, и я стал обладателем тогдашнего чуда техники. Мой коллега, узнав о таком обмене, захотел повторить «фокус», присмотрел себе новенький телевизор в магазине, но… грянул дефолт и магазины закрылись. А когда открылись, цена на телевизор выросла в пять раз: то, что неделю назад можно было купить за 2,5 тысячи рублей, теперь стоило все 12 тысяч. У коллеги разрушилась мечта о настоящем импортном телевизоре, — вспоминает Михаил.

Впрочем, пострадал и сам Михаил. Его зарплата с привычных 500 долларов упала до 30-ти… И чтобы сэкономить, «приходилось даже на работу ходить пешком».

— Зато включился инстинкт выживания и пришло решение больше никогда не работать «на дядю», а добывать себе деньги самостоятельно, — подытоживает уроки дефолта Михаил.

Настоящая паника в первые дни после девальвации царила и в агентствах недвижимости. Цены в каталогах недвижимости были указаны в рублях. Например, двухкомнатную квартиру можно было купить за 42 тысячи рублей, то есть примерно 7 тысяч долларов.

В первые дни после «обвала» цена квартир так и осталась 42 тысячи рублей, но в долларовом исчислении она упала всего до полутора тысяч. То есть квартиру можно было приобрести за сущие копейки, если, конечно, у вас были «зелёные».

— В то время я работала в агентстве недвижимости, и люди ломанулись к нам за квартирами. Что делать, я не знала, а директор агентства недвижимости находилась в Москве. Но продавать квартиры за тысячу долларов я не решилась, поэтому агентство недвижимости фактически остановило свою работу, — вспоминает бывшая работница агентства недвижимости Галина.

Впрочем, кому-то повезло приобрести квартиру всего за тысячу долларов. Но таких было немного.