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В ЦБ назвали новую причину обвала рубля
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ЦБ нашел причину обвала рубля 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Выплата дивидендов могла ослабить курс рубля в начале августа, считают в Центральном банке России. Соответствующее мнение было высказано в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», опубликованном на сайте регулятора.
В нем специалисты ЦБ отмечают, что обычно период выплаты дивидендов, в том числе тот, который приходится на конец июля — начало августа, незначительно влияет на курс российской валюты. Сначала он растет из-за конвертации денег из иностранных валют в рубли компаниями, которые ориентированы на экспорт, а затем падает, когда иностранные держатели акций компаний РФ делают обратное.
При этом в Центробанке отметили, что фундаментальные факторы не объясняют динамику курса доллара по отношению к рублю в июне-июле. Экономисты предположили, что некоторые из периодов роста и падения стоимости российской валюты могут объясняться как раз выплатами дивидендов.
В начале августа курс рубля по отношению к доллару упал до двухлетних минимумов. Эксперты связывали это с внесением в Сенат США законопроекта о новых санкциях против России.
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