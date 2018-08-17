В ЦБ назвали новую причину обвала рубля

ЦБ нашел причину обвала рубля

Выплата дивидендов могла ослабить курс рубля в начале августа, считают в Центральном банке России . Соответствующее мнение было высказано в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», опубликованном на сайте регулятора.

В нем специалисты ЦБ отмечают, что обычно период выплаты дивидендов, в том числе тот, который приходится на конец июля — начало августа, незначительно влияет на курс российской валюты. Сначала он растет из-за конвертации денег из иностранных валют в рубли компаниями, которые ориентированы на экспорт, а затем падает, когда иностранные держатели акций компаний РФ делают обратное.

При этом в Центробанке отметили, что фундаментальные факторы не объясняют динамику курса доллара по отношению к рублю в июне-июле. Экономисты предположили, что некоторые из периодов роста и падения стоимости российской валюты могут объясняться как раз выплатами дивидендов.