Валютные рынки стран Emerging Markets продолжает трясти 

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». Давление на валюты стран Emerging Markets сохраняется. Тройка лидеров с конца прошлого года по темпам ослабления к доллару США сейчас выглядит таким образом: аргентинское песо (-37,3%), турецкая лира (-35,81%), южноафриканский рэнд (-16,26%). Не так уж и далеко от них по темпам девальвации к доллару США с начала текущего года находятся бразильский реал (-15,32%) и российский рубль (-14,08%). [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Турецкая лира в последние несколько дней сумела укрепить свои позиции по отношению к доллару США. Это произошло после того, как банковский регулятор страны сократил лимит по операциям с валютными свопами для банков, уменьшив, таким образом, их возможность «шортить» лиру. В свою очередь, Центробанк Турции пообещал принять «все необходимые меры» для поддержания финансовой стабильности, однако на повышение процентных ставок пока не решился.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Оптимизма турецким участникам рынка также прибавило сообщение пресс-службы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Катар направит в Анкару инвестиции размером в 15 млрд долларов. При этом конкретных сроков названо не было, равно как и подробностей инвестиционных проектов, в которые будут вложены эти средства. В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти США могут ввести новые санкции в отношении Турции, которые, вероятно, вызовут новый всплеск турбулентности на финансовом рынке Турции. Шагов Олег, начальник аналитического отдела ИФК «Солид»