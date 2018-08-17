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Азиатско-Тихоокеанский Банк отчитался о погашении долга перед ЦБ
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Азиатско-Тихоокеанский Банк отчитался о погашении долга перед ЦБ 

Банки.ру 14 минут назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк полностью расплатился с Банком России по полученным средствам, вернув последний долг в размере 3 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте АТБ.
Как поясняется, трехмесячный депозит был привлечен в мае для поддержания ликвидности банка. «Возврат депозита и процентов по нему был произведен в срок в соответствии с условиями договора», — подчеркивается в релизе.
«За период работы временной администрации УК ФКБС и Банк России полностью проверили качество активов и внутренних процедур Азиатско-Тихоокеанского Банка. На сегодняшний день банк является стабильным и операционно прибыльным. Докапитализация банка будет осуществлена Банком России после завершения оценки его финансового состояния», — отмечают в АТБ.
Новость
Напомним, Банк России 26 апреля этого года утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства АТБ, возложив функции временной администрации банка на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. Регулятор пояснял, что решение о санации банка было принято из-за его социальной значимости для Дальнего Востока и Сибири.
Информагентство РБК вслед за этим написало, что ЦБ «визуально обнаружил» в банке продажу векселей одной из организаций, связанных с акционером Андреем Вдовиным; образовалась «классическая финансовая пирамида». В апреле Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Вдовина по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов. Банкир объявлен в федеральный и международный розыск. В июле этого года Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств вкладчиков АТБ.
Недавно стало известно, что Азиатско-Тихоокеанский Банк уже в сентябре будет выставлен на продажу. По данным «Коммерсанта», покупкой АТБ интересуются банк «Восточный» и Совкомбанк.
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