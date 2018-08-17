Азиатско-Тихоокеанский Банк отчитался о погашении долга перед ЦБ

Азиатско-Тихоокеанский Банк полностью расплатился с Банком России по полученным средствам, вернув последний долг в размере 3 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте АТБ.

Как поясняется, трехмесячный депозит был привлечен в мае для поддержания ликвидности банка. «Возврат депозита и процентов по нему был произведен в срок в соответствии с условиями договора», — подчеркивается в релизе.

«За период работы временной администрации УК ФКБС и Банк России полностью проверили качество активов и внутренних процедур Азиатско-Тихоокеанского Банка. На сегодняшний день банк является стабильным и операционно прибыльным. Докапитализация банка будет осуществлена Банком России после завершения оценки его финансового состояния», — отмечают в АТБ.

Новость

Напомним, Банк России 26 апреля этого года утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства АТБ, возложив функции временной администрации банка на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. Регулятор пояснял, что решение о санации банка было принято из-за его социальной значимости для Дальнего Востока и Сибири.

Информагентство РБК вслед за этим написало, что ЦБ «визуально обнаружил» в банке продажу векселей одной из организаций, связанных с акционером Андреем Вдовиным ; образовалась «классическая финансовая пирамида». В апреле Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Вдовина по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов. Банкир объявлен в федеральный и международный розыск. В июле этого года Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств вкладчиков АТБ.