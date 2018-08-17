Ещё
«Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 36,5%», — Ольга Гусева
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.75
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.98
–0.42 Золото
1178.95
+0.04 РТС
1051.91
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1409
–0.0159
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

«Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 36,5%», — Ольга Гусева 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото international.government-nnov.ru«Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 36,5%», — Ольга ГусеваПо итогам первого полугодия 2018 года товарооборот Нижегородской области увеличился на 36,5% и составил 4,2 млрд долларов, что почти на 1,1 млрд долларов больше, чем в аналогичным периоде 2017 года. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
«Развитие сотрудничества нижегородского региона с зарубежными партнерами в сферах культуры и спорта неизменно ведет к росту экономического взаимодействия», — отметила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области.
По словам Ольги Гусевой, в первом полугодии 2018 года объем экспорта увеличился на 43%, составив 2,6 млрд долларов.
Кроме того, по информации департамента внешних связей, в первом полугодии 2018 года, темпы прироста внешнеторгового оборота нижегородского региона в 1,7 раза превысили аналогичные показатели Российской Федерации (21,6%) и в 2,5 раза –аналогичные показатели ПФО (14,4%).
Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородским предприятиям помогут с выпуском корпоративных облигаций Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки ВТБ Капитал признан лучшим консультантом среди инвестиционных банков в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое падение: куда рухнет рубль363
Правительство определило судьбу денег крупного бизнеса45
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз72
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут51
Названа новая причина нестабильности рубля5
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение