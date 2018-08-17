«Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 36,5%», — Ольга Гусева

фото international.government-nnov.ru«Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 36,5%», — Ольга ГусеваПо итогам первого полугодия 2018 года товарооборот Нижегородской области увеличился на 36,5% и составил 4,2 млрд долларов, что почти на 1,1 млрд долларов больше, чем в аналогичным периоде 2017 года. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

«Развитие сотрудничества нижегородского региона с зарубежными партнерами в сферах культуры и спорта неизменно ведет к росту экономического взаимодействия», — отметила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

По словам Ольги Гусевой, в первом полугодии 2018 года объем экспорта увеличился на 43%, составив 2,6 млрд долларов.

Кроме того, по информации департамента внешних связей, в первом полугодии 2018 года, темпы прироста внешнеторгового оборота нижегородского региона в 1,7 раза превысили аналогичные показатели Российской Федерации (21,6%) и в 2,5 раза –аналогичные показатели ПФО (14,4%).