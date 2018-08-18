Хотите, чтобы колбаса была из мяса, поднимите цены на продукцию

Производители колбас пытаются добиться повышения цен в рознице. Национальный союз мясопереработчиков обратился с письмом в правительство — к вице-премьеру Алексею Гордееву . Предприниматели в союзе уверены, что из-за резкого роста стоимости сырья производители терпят убытки.

Текст обращения стал известен газете «Ведомости» . Гордеев обещал отреагировать на письмо и поручить профильным ведомствам разобраться в ситуации с ростом цен на мясную продукцию. Но теперь появились вопросы и к самому Национальному союзу мясопереработчиков.

О бесконтрольном росте цен на мясо заявили сразу несколько переработчиков: «Продо», «Дымов» и «Останкино». По их данным, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, а импортная и вовсе на 25%. Ситуацию они назвали критической и анонсировали рост цен на свою продукцию. Основатель компании «Дымов» Вадим Дымов предполагает, что в поведении поставщиков, возможно, есть какие-то подводные камни.

Вадим Дымов основатель ГК «Дымов» «Проблема есть такая, это точно. Резкий рост цен. Он необоснованный, но многие в нем что-то усматривают, как я понимаю».

И действительно, к происходящему появляется много вопросов. Национальный союз мясопереработчиков в письме к Алексею Гордееву просит не только повысить стоимость розничных продуктов, но и отрегулировать ценообразование мясного сырья, а для этого восстановить конкурентную среду.

Аргументы вроде бы веские. В регионах из-за африканской чумы и птичьего гриппа сократилось поголовье животных. А значит, упали и поставки мяса. К тому же запрещен ввоз свиней из США, Европы и, что особенно важно, из Бразилии. Ведь именно бразильская замороженная свинина была стратегическим запасом и обеспечивала конкуренцию.

Но ранее сразу несколько участников мясного рынка — «Мираторг» , «Мясо & Рыба» и Мясной союз России — заявили Business FM , что рост цен временный. Он связан с повышенным спросом на мясо в летний период и откорректируется осенью.

К тому же представители компаний отмечают, что Россия в достаточном количестве производит свинину и курятину и не зависит от импорта. Тогда о каком росте розничной цены может идти речь? В данный момент трудности испытывают переработчики с маленькой сырьевой базой, но это временное явление, уверен президент Мясного союза России Мушег Мамиконян

Мушег Мамиконян президент Мясного союза России «Анализ прошлого показывает, что цена на свинину за три года практически не выросла, а упала в России в абсолютных величинах. Цена последних трех месяцев говорит о том, что она выросла большими темпами, чем в прошлом году. Но если мы проследим еще на мониторинге шесть месяцев, то мы увидим, что цена 2018 года существенно не будет отличаться от цены 2017 года. Это означает, что она или будет на уровне инфляции, или меньше инфляции».

Президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник просьбе Национального союза мясопереработчиков повысить розничные цены удивился. Его компания не только работает в обычном режиме, но еще и зарабатывает.

Виктор Линник президент АПХ «Мираторг» «По нашим оценкам, как только погода хуже будет в сентябре — октябре, все это назад откатится. Причем мы сами являемся сейчас производителями колбасных изделий, честно говоря, и рентабельность там нормальная, позволяет дальше работать. Поэтому тут бороться с этими вещами можно только одним — это увеличивать собственное производство как сырья, так и колбасных изделий, тогда расширяется потребление за счет более конкурентных цен для того же потребителя».

Поднимутся ли розничные цены на колбасу, пока непонятно, а вот алкоголь крепче 28% с 20 августа, в отличие от колбасы-закуски, подорожает точно. Это была плохая новость. Но есть и хорошая — цена вырастет всего на 2%, или на 4 рубля.

В течение дня Business FM просила ответить на возникшие вопросы исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Екатерину Лучкину. Но получить комментарий так и не удалось.