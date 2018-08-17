Двадцать лет после дефолта: возможно ли повторение сегодня?

Масштабная девальвация национальной валюты, потеря сбережений в банках и мощная инфляция — результат дефолта 20-летней давности. 17 августа 1998 года российские власти объявили технический дефолт по облигациям на сумму 72,7 млрд долларов. Тогда страна фактически признала себя банкротом, который не может расплатиться по долгам. Считается, что ключевая причина — обвал мировых цен на нефть до уровня 9 долларов за баррель.

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