Как за неделю изменилась ситуация на валютном и фондовом рынках России

Конец рабочей недели сопровождается снижением курса российской валюты, а также индексов национального фондового рынка. В последние дни рубль пытался оправиться от негативного влияния внешних факторов. Основное давление на финансовый сектор оказывает угроза введения новых антироссийских санкций, неустойчивое положение нацвалют развивающихся стран, снижение мировых цен на нефть, а также вероятность изъятия сверхдоходов горнодобывающих, металлургических и химических предприятий. Между тем аналитики прогнозируют, что уже на следующей неделе рубль могут поддержать предстоящие переговоры США и КНР по поводу пошлин, стабилизация ситуации в Турции, а также приближение налоговых выплат в России.

В конце рабочей недели российская валюта демонстрирует удешевление на Московской бирже . К середине торгового дня пятницы, 17 августа, курс доллара США рос на 1,1% — до 67,50 рубля, а курс евро укреплялся на 1,15% — до 76,80 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 18 августа составил 66,87 рубля за доллар и 76,18 рубля за евро.

В целом уходящая неделя оказалась непростой для российского валютного рынка. Давление целого ряда факторов уверенно толкало рубль к новым рекордным минимумам, и, тем не менее, нацвалюта самоотверженно пыталась восстановить потери. Так, ещё в понедельник, 13 августа, курс доллара (впервые с апреля 2016 года) перевалил за 68 рублей, но при этом уже во вторник снизился на два рубля и в течение последних трёх дней торгуется в диапазоне 66—67 рублей.

Напомним, валютное ослабление стартовало ещё 8 августа после появления в СМИ деталей законопроекта об ужесточении санкций против российского банковского сектора и госдолга. На этом фоне курс доллара резко подскочил с 63 до 65 рублей. Спустя несколько дней сам документ был опубликован на сайте конгресса США. Кроме того, ситуацию заметно усугубили намерения Вашингтона ввести с 22 августа дополнительные ограничительные меры в отношении России. На этот раз причиной стала приписываемая Москве причастность к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Санкционная угроза спровоцировала панику среди инвесторов и распродажу рублёвых активов. Так, рост курса доллара на фоне негативных новостей до 66 рублей вызвал отток нерезидентов с рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом рассказал RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко

Впрочем, как отмечают аналитики, уже с начала текущей недели волнения рыночных игроков по поводу новых ограничений США начали постепенно угасать. Вместе с тем, рубль по-прежнему оставался под давлением внешних причин. Одной из них Георгий Ващенко считает глобальное снижение цен на сырьё.

Как ранее отметил в интервью RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко , понижательный тренд на мировом товарном рынке негативно отразился в том числе и на ценах на нефть. Так, 15 августа стоимость сырья эталонной марки Brent впервые за последние четыре месяца опустилась на уровень $70 за баррель. На сегодняшний день, по данным Лондонской товарно-сырьевой биржи ICE, значение несколько восстановилось — до $72 за баррель, но, тем не менее, колебание котировок в течение недели были негативно отыграны рублём.

Турецкий шторм

Основной причиной колебаний рубля на этой неделе стали переменчивые настроения инвесторов по отношению к активам развивающихся рынков. Всё дело в неустойчивом положении финансового рынка Турции. Об этом рассказал RT старший аналитик по облигациям BCS Global Markets Игорь Рапохин.

Усиление торговой конфронтации между Анкарой и Вашингтоном сказалось на рекордном удешевлении турецкой валюты 13 августа до 7,01 лиры за рубль. Такая динамика вызвала озабоченность у финансовых игроков развивающихся стран, в результате чего нацвалюты этих государств, включая рубль, перешли к снижению.

Обвальное падение лиры вынудило Центробанк Турции объявить об экстренных мерах для стабилизации финансового положения страны. После этого турецкая валюта укрепилась до 5,7 лиры за доллар, а российская — до 66,7 рубля за доллар.

В то же время, как отмечает Игорь Рапохин, опасения участников рынка по поводу возможного замедления развивающихся экономик спровоцировали «бегство» инвесторов в активы понадёжнее. В результате, по валютным рынкам прокатилась новая волна укрепления доллара. 17 августа турецкая лира просела на 5%, мексиканский песо — на 0,57%, бразильский реал — 0,05%, южноафриканский рэнд — на 0,94%, рубль — на 1%.

Фондовый сдвиг

Уходящая неделя была непростой и для российского фондового рынка. Биржевые индикаторы демонстрировали снижение в последние дни, и уже в ходе торгов пятницы, 17 августа, индекс РТС падал на 1,3% — до 1050 пунктов — впервые с июля 2017 года, а индекс Мосбиржи опускался на 0,37% — до 2252 пунктов.

Примечательно, ценные бумаги «Аэрофлота» оказались под значительным давлением ещё 9 августа, когда телеканал NBC со ссылкой на источник в Госдепартаменте США заявил о предполагаемом запрете для компании на осуществление полётов в США в рамках планируемых санкций. Кроме того, заметное влияние на котировки Сбербанка и ВТБ также оказывали новости о готовящихся ограничениях Штатов против российского банковского сектора.

Вместе с тем, по мнению опрошенных RT экспертов, рынок довольно уверенно встретил новости о грядущих запретительных мерах Вашингтона. Наблюдаемое общее снижение биржевых индикаторов аналитики во многом связывают с обсуждаемым в руководстве страны предложением изымать сверхдоходы у металлургических и химических предприятий.

Андрей Люшин. «Рынок акций выдержал санкционный удар довольно хорошо. Едва ли не более серьёзное давление на него оказали новости о возможном новом налоговом бремени на компании горно-металлургического и химического секторов. Под давлением продаж нерезидентов оказался Сбербанк как самая ликвидная фишка, собирающая в себе большой объём зарубежных инвесторов», — пояснил RT заместитель председателя правления «Локо-Банка»

При этом, как подчёркивает эксперт, на протяжении недели также продолжались и продажи нерезидентами ОФЗ. По словам Люшина, таким образом рынок «отрабатывал» вероятность дальнейшего снижения рубля и возможность повышения ставки ЦБ при ухудшении ситуации на 0,25% осенью.

Рыночные ожидания

В случае отсутствия негативных новостей российский фондовый рынок начнёт постепенно восстанавливаться и по итогам следующей недели может вырасти на 1—2%, считает Андрей Люшин. Впрочем, во многом динамика на торговой площадке будет зависеть от предстоящих публикаций корпоративной отчётности компаний, а также итогов обсуждения по изъятию сверхдоходов у металлургических и химических предприятий, которые по информации ТАСС намечены на 24 августа.

«На предстоящей неделе будет опубликовано небольшое количество отчётности. Больше всего внимания будет приковано к результатам МТС , «Детского мира» и Сбербанка. Центральным событием на локальном рынке станет решение по налогообложению горнодобывающих компаний. Даже в случае принятия мягкого варианта изъятия доходов, котировки акций этих компаний пойдут вниз. Если Правительство одобрит изъятие 500 млрд рублей в год, рынок заметно просядет. Индекс РТС может подойти к психологической отметке 1000 пунктов, а индекс Мосбиржи ожидается в диапазоне 2180—2250 пунктов», — прогнозирует Георгий Ващенко.

По словам эксперта, игроки валютного рынка будут ждать решения по санкциям 22 августа. Так, введение ограничений и одновременное снижение цен на нефть ниже $70 за баррель может привести к росту курса доллара выше 70 рублей. Впрочем, как ожидает Ващенко, возможная коррекция фондового рынка будет носить умеренный характер, а курс доллара останется в коридоре 65—70 рублей.

В целом, как считает Игорь Рапохин, против российской валюты по-прежнему играет пессимизм инвесторов в отношении развивающихся рынков, выход нерезидентов из ОФЗ в связи с угрозой санкций, а также ожидаемое ускорение инфляции.

В то же время, по словам эксперта, уже на следующей неделе рубль могут поддержать предстоящие переговоры США и КНР по поводу пошлин, стабилизация ситуации в Турции, а также приближение налоговых выплат в России.

По оценке Андрея Люшина, важное значение для валюты может сыграть предстоящая встреча президента России и канцлера Германии 18 августа в Берлине