ВТБ готов купить «Возрождение», если актив будет очищен от правовых последствий

"Мы готовы купить банк «Возрождение» только в том случае, если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований", — сказал представитель пресс-службы.

Высокий суд Лондона 15 августа наложил арест на акции «Возрождения» в качестве обеспечительной меры по иску на $11 млн, который подали к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым группа держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии Ананьевых.