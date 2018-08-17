ВТБ готов купить «Возрождение», если актив будет очищен от правовых последствий 

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. ВТБ готов купить банк «Возрождение» только в случае, если актив будет очищен от правовых последствий, сообщила ТАСС пресс-служба банка.
"Мы готовы купить банк «Возрождение» только в том случае, если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований", — сказал представитель пресс-службы.
Высокий суд Лондона 15 августа наложил арест на акции «Возрождения» в качестве обеспечительной меры по иску на $11 млн, который подали к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым группа держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии Ананьевых.