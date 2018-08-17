Нефтегазовые «мегапроекты» пугают инвесторов

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Инвесторы выражают опасения по поводу рентабельности «мегапроектов», которые затеяли крупнейшие западные нефтяные компании. Они считают, что крупные проекты могут принести приемлемую прибыль только, если цена на нефть превысит 100/барр. и останется на этом уровне в течение продолжительного времени. Сейчас котировки Brent колеблются в коридоре от 70/барр. до 80/барр., и нефтегазовые компании снова рассматривают проекты, реализация которых требует инвестиций в десятки миллиардов долларов.

Однако для получения средств сейчас необходимо доказать, что полученные средства будет израсходованы эффективно — без перерасхода бюджета. Добывать нефть любой ценой сейчас никто не будет.

ОПЫТ — СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

Агентство Wood Mackenzie сообщает, что после обвала цен в 2014 году крупнейшие энергетические компании вновь готовятся к реализации ряда «мегапроектов», на которые только в 2019 и 2020 годах будет потрачено 300 млрд долларов. Особенно больших инвестиций требуют проект добычи и сжижения природного газа на шельфе Мозамбика и разработка глубоководных месторождений нефти у берегов Гайаны.

В Wood Mackenzie считают, что реализация масштабных проектов покажет, насколько западные компании извлекли урок из горьких ошибок прошлого. В период высоких цен на нефть часто не соблюдались сметы проектов и происходил перерасход средств, что сейчас недопустимо.

После падения цен на энергоносители западные компании умерили свои амбиции и стали с осторожностью относиться к проектам, требующим многомиллиардных инвестиций. Суровая реальность заставила соблюдать бюджетные рамки, чтобы не допускать перерасхода средств.

В период высоких цен нефть — свыше 100/барр. — который длился достаточно продолжительное время, многие компании брались за реализацию сложных масштабных проектов с целью извлечения ценных нефти и газа.

"У нефтяных компаний есть печальный опыт ненадлежащего управления проектами при ценах на нефть в 100/барр., когда затраты вышли из-под контроля", — считает аналитик Wood Mackenzie Ангус Роджер

По данным агентства, когда энергоносители были дорогими, началась реализация 15 крупных проектов в нефтегазовой отрасли, в бюджет которых был превышен на 80 млрд долларов, что существенно сократило доходы инвесторов.

Из-за перерасхода средств во время реализации проектов, одобренных с 2008 по 2014 год, возврат на вложенный капитал сократился до 12% с 19%, ожидаемых, когда принималось FID (окончательное инвестиционное решение), считают в Wood Mackenzie.

Примером может служить проект Gorgon — строительство крупного завода по производству СПГ — на далеком острове Барроу у западного побережья Австралии. Оператором Gorgon стала Chevron — вторая крупнейшая нефтяная компания США. Стоимость проекта пересматривалась несколько раз и достигла 54 млрд долларов по сравнению с 37 млрд долларов согласно первоначальному бюджету.

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Низкий возврат на инвестированный капитал и обвал цен на нефть в конце 2014 года заставили нефтегазовые компании ужесточить контроль над затратами. От крупных проектов пришлось отказаться. В первую очередь инвестиции направлялись в небольшие проекты «с нуля» или в расширение существующих проектов. Реализация таких проектов не требовала много времени и больших инвестиций.

Одобренные после 2014 года проекты обычно завершались раньше запланированного срока, а затраты оказались меньше первоначального бюджета.

Сокращение инвестиций в масштабные нефтегазовые проекты привело к подорожанию энергоносителей — цены на СПГ и нефть достигли максимальных значений с 2014 года. Западные нефтегазовые компании должны приступить к разработке крупных месторождений, но инвесторы небезосновательно опасаются, что при реализации масштабных проектов снова будет нарушаться финансовая дисциплина и произойдет перерасход средств.

"Нефтяники повысили эффективность реализации небольших проектов, но смогут ли они сделать то же самое, когда будут осуществлять крупные?", — задает вопрос Роджер.

В Wood Mackenzie полагают, что компании, способные соблюдать финансовую дисциплину и реализовывать проекты соразмерно со стоимостью энергоносителей, имеют огромный потенциал роста капитализации. Однако им необходимо убедить потенциальных инвесторов в том, что они могут обеспечить высокую отдачу на вложенный капитал.

Подорожание энергоносителей не означает, что инвестиции в любые нефтегазовые проекты потекут бурной рукой, как это было в 2010-2014 годах. Придется доказывать, что они смогут обеспечить эффективность вложений в крупные нефтегазовые проекты и не допустить перерасхода средств. Это может привести к недостатку инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений, что будет способствовать повышению цен на нефть и другие углеводороды.