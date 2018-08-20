Ещё
Американец сделал 18 пластических операций, чтобы быть похожим на Мадонну
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
76.71
77.10
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.62
–0.33 Золото
1186.10
+0.09 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1431
–0.0122
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Американец сделал 18 пластических операций, чтобы быть похожим на Мадонну 

Свободная пресса 41 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Чтобы быть похожим на Мадонну житель США потратил 200 тысяч долларов. Адам Гуэрра помешался на Мадонне, когда ему было 15 лет. Через четыре года начал выступать в клубе с номером, в котором имитировал певицу.
Как сообщает «Лента.ру», в течение следующих 14 лет Гуэрра сделал 18 пластических операций, чтобы больше походить на Мадонну. Среди прочего, он установил имплантаты в скулы, челюсть и ягодицы, а также скорректировал форму носа. Изменение внешности обошлось ему примерно в 190 тысяч долларов (13 миллионов рублей).
Сейчас Гуэрре 33 года. Он продолжает выступать под сценическим псевдонимом Венус Де-Лайт и считается одним из самых известных двойников Мадонны. Подражание певице приносит ему тысячи долларов в год.
Ранее «СП» писала, что суд разрешил продать на аукционе личные письма и фото Мадонны.
Новости шоу-бизнеса: Мадонна объяснила свои ругательства в адрес Трампа
Свободная пресса: последние новости
В Кремле рассказали о состоянии российской финансовой системы Трамп ударит по России нефтью 68 за доллар: Рубль в крутом пике
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке70
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию369
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды270
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами98
Россия и Китай пытаются убить доллар?267
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение