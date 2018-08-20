Американец сделал 18 пластических операций, чтобы быть похожим на Мадонну 

Чтобы быть похожим на Мадонну житель США потратил 200 тысяч долларов. Адам Гуэрра помешался на Мадонне, когда ему было 15 лет. Через четыре года начал выступать в клубе с номером, в котором имитировал певицу.
Как сообщает «Лента.ру», в течение следующих 14 лет Гуэрра сделал 18 пластических операций, чтобы больше походить на Мадонну. Среди прочего, он установил имплантаты в скулы, челюсть и ягодицы, а также скорректировал форму носа. Изменение внешности обошлось ему примерно в 190 тысяч долларов (13 миллионов рублей).
Сейчас Гуэрре 33 года. Он продолжает выступать под сценическим псевдонимом Венус Де-Лайт и считается одним из самых известных двойников Мадонны. Подражание певице приносит ему тысячи долларов в год.
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