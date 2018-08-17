Чтобы колбаса была из мяса: почему переработчики просят повысить цены на продукцию

ТАСС , 17 августа. Рост цен на мясную продукцию, о котором просит правительство Национальный союз мясопереработчиков (НСМ), неизбежен из-за подорожания сырья и роста издержек в отрасли из-за вспышек АЧС и изменений курса валют. Однако, утверждают опрошенные ТАСС участники рынка, рост цен на готовую продукцию если и будет, то небольшим, а предприятия полного цикла и вовсе в этом не нуждаются.

Ранее сообщалось, что НСМ обратился к вице-премьеру России Алексею Гордееву с просьбой рекомендовать торговым сетям перейти на более высокие цены на продукцию мясопереработки, в том числе на колбасы и полуфабрикаты, а также с просьбой отрегулировать ценообразование мясного сырья.

Повысить цену и производить качественный продукт

Мясоперерабатывающие предприятия вынуждены поднимать цены на свою продукцию, поскольку из-за резкого подорожания сырья они уже сейчас работают, фактически, без прибыли, утверждает гендиректор ГК «Тавр» (один из крупнейших мясопереработчиков в Ростовской области, входит в группу «Агроком» — прим. ТАСС) Александр Ремета.

"Мы являемся членами НСМ, проблема, по сути, поднятая нами и другими членами союза, касается всех «мясников» в силу того, что порядка 80% себестоимости в колбасе — это мясо, а ключевые мясные позиции подорожали более чем на 50%. Мы не можем не поднимать цены, потому что мы все работаем по минусовой марже, а это смертельно для бизнеса", — сказал Ремета.

По его словам, в целом по отрасли речь может идти о повышении цен на 5-8%. «Лучше повысить цену и делать качественный продукт, чем пытаться удешевить его и производить непонятно что», — добавил собеседник агентства.

С ростом цен на мясное сырье сталкиваются и предприятия, закупающие его у фермеров. Так, по словам производителя премиум-колбас из Пензенской области «Дом мясного искусства „Солнцев“ Сергея Солнцева , за последнее время закупочные цены выросли примерно на 10%. „Соответственно, и мы были вынуждены повышать цены на конечный продукт“, — сказал собеседник ТАСС.

Вместе с тем, по его словам, на покупательский спрос это существенно не повлияло. „Мы работаем в премиум-сегменте, где колбасы стоят от 1200 рублей за кг, и сокращения продаж в связи с повышением цены на мясо не заметили“, — добавил Солнцев.

Полный цикл как конкурентное преимущество

По мнению гендиректора Йошкар-Олинского мясокомбината (крупнейшее в Марий Эл мясоперерабатывающее предприятие) Рамиля Нигмадзянова, рост цен на мясо обусловлен одновременно несколькими факторами: вспышками АЧС, ограничением импорта, а также изменениями курсов валют.

»Нам в ситуации такого роста цен очень сильно помогает, что у нас свое сырье и племзавод Шойбулакский. Что касается остальных позиций, например, говядины — ситуация очень тяжелая. В структуре себестоимости продукции затраты на сырье занимают около 75%. На сегодня те переработчики, кто покупает сырье у местных или зарубежных поставщиков, работают в убыток, надеясь, что окупят их в будущем", — сказал Нигмадзянов ТАСС.

Директор одного из крупнейших производителей свинины и колбасных изделий в Сибири — компании «Омский Бекон» Александр Кивич также считает, что в ситуации резкого скачка цен на сырье конкурентное преимущество получают вертикально интегрированные компании.

"Мы же выживаем по одной простой причине, что мы сами готовим корма, производим пшеницу, ячмень, основной корм для наших животных. Свой комбикормовый завод, который понимает, что в интегрированной схеме надо работать достаточно четко, и мы передаем корма с рентабельностью 1-2%, не больше. Да, действительно, эффективность колбасного производства в этом случае у нас несколько ниже, но все равно зарабатываем деньги", — пояснил Кивич.

Гендиректор компании «Псковагроинвест» (осуществляет полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции) Ирина Толмачева и вовсе не прогнозирует роста цен на готовую продукцию.

"На больших мясоперерабатывающих заводах есть свои комплексы, поэтому они не закупают [сырье], а используют свое. В Псковской области у крупных переработчиков именно такой подход. Мы тоже закупаем только зерно, как первичное сырье, а дальше производим все сами, поэтому роста цен на готовую продукцию на полке быть не должно.

Конечный продукт уже и так достаточно дорог для покупателей", — пояснила собеседница агентства.

Обвального роста не будет

Впрочем, повышение цен на мясную продукцию в торговых сетях не даст гарантии роста выручки мясопереработчиков, считают производители. «Переработчики в любом случае этого повышения не увидят. Мы мониторили рынок нашей продукции по Москве и Московской области и увидели, что в отдельных торговых точках наценка на нашу продукцию достигает 75% от оптовой цены, поэтому как бы производитель не относился к вопросу повышения цен, он не получит от этого дополнительной выгоды. Мы регулируем цены только в последний момент, когда повышение стоимости сырья или энергоносителей толкают на это», — сказал ТАСС вице-президент группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов.

Он также отметил, что рост цен в торговых сетях сдерживает конкуренция между ними. «Федеральные сети никогда не повысят цены так, чтобы выглядеть глупо.

Они между собой конкурируют, и именно они способствуют тому, чтобы потребитель получал продукцию, причем любую, по нормальной цене», — добавил Антов.

Предпосылок к обвальному росту цен на мясную продукцию не видят и производители в Калининградской области — несмотря на то, что из-за АЧС было ликвидировано поголовье свиней на крупнейшем в регионе свинокомплексе «Правдинское свинопроизводство» (входит в «РБПИ Групп»), что привело к росту цен на свинину в начале августа.

"Мы не ждем какого-то глобального повышения цен на рынке калининградском, потому что рынок в любом случае находится в рамках экономики и РФ и европейской экономики", — сказала агентству вице-президент областной Ассоциации мясопроизводителей (объединяет более 10 крупных производителей, в том числе "Мираторг" , «Альмак» и «Балтпроммясо») Маргарита Сарапий.

Она также обратила внимание на особое положение региона, окруженного странами Евросоюза . «Нет предпосылок к серьезному увеличению цен — как только появляются на рынке какие-то провалы, они очень быстро заполняются какими-то альтернативами», — отметила она.

Государству лучше вмешаться

При этом производители разошлись в оценке необходимости государственного влияния на ценообразование в мясной отрасли. «В сегодняшней модели экономической развития РФ вмешательство государства в ценообразованиие маловероятно», — считает Сарапий. По ее словам, в настоящее время на ценообразование влияет большое количество факторов, и в регулировании цен со стороны государства «нет нужды».

Итого мнения придерживается Ремета из ГК «Тавр». «В любом случае, если бы государство включилось в этот процесс, он был бы, по крайней мере, более управляемым», — сказал он ТАСС.

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"Госурегулирование в отношении действий розничных сетей именно сейчас, когда сети, мягко говоря, в своей бесконтрольности не видят границ, было бы вполне уместно. Да, мы видели, что такое госурегулирование в Советском Союзе. Но, учитывая ситуацию, вполне уместно было ввести какие-то рамки и какие-то требования от государства", — пояснил он свою позицию.