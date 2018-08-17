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Нынешнего ответа Турции на падение лиры недостаточно для стабилизации экономики — Fitch
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Нынешнего ответа Турции на падение лиры недостаточно для стабилизации экономики — Fitch 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. «Урезанной» реакции финансово-экономических властей Турции на падение курса лиры остается недостаточно для стабилизации курса турецкой валюты и всей национальной экономики, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch.
Курс лиры к доллару слегка восстановился на этой неделе, после падения до исторического минимума в 7 лир за доллар. Однако за 2018 год курс лиры к доллару снизился уже на 35%, а международные валютные резервы Турции упали до 96,8 миллиарда долларов по состоянию на конец июня против 110,4 миллиарда в конце апреля. ЦБ Турции поднял эффективную процентную ставку на 150 базисных пунктов, но сделал это за счет привлечения ликвидности по однодневной ссуде в 19,25%, а не повышения ставки РЕПО с нынешних 17,75%, против чего выступает президент страны.
Кроме этого, указывает агентство, центральный банк снизил норму обязательных резервов для коммерческих банков, освободив ликвидность в эквиваленте 10,7 миллиарда долларов. ЦБ также ограничил продажу лиры. Кроме того, в четверг министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак подтвердил поставленные цели замедления инфляции и сокращения дефицита текущего счета платежного баланса за счет финансовой дисциплины и экономических реформ.
Эти усилия помогли слегка стабилизировать лиру, считает в агентстве, «этому также способствовало заявление Катара о выделении 15 миллиардов долларов Турции».
"Мы считаем, что для стабилизации будут дополнительно необходимы повышение авторитета и независимости центробанка, терпимость к более медленным темпам развития со стороны исполнительных органов, а также устранение макроэкономических и финансовых диспропорций", — тем не менее, заявили в агентстве. «Мы также не считаем, что Турция будет просить помощи у МВФ, если только ситуация не ухудшится значительно, так как это „политически неприятно“, — указывают в Fitch.
Для стабилизации ситуации высшие чиновники страны должны признать и придерживаться твердой денежно-кредитной политики, в частности, дальнейшего увеличения процентной ставки. Новая администрация должна предоставить более подробную информацию о мерах в рамках экономической повестки страны. Турции также не помешал бы опыт реализации подобных мер для восстановления уверенности на рынке, заключает агентство.
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