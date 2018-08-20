«Газпром» поборется с США за Европу

«Газпром» открыл электронную площадку для торговли газом с европейскими потребителями, что позволит сделать экспорт в Европу более эффективным. Об этом говорится в сообщении дочерней компании концерна «Газпром экспорт».

«Электронная Торговая Платформа (ЭТП) ООО "Газпром экспорт" начинает работу 17 августа 2018 года. Платформа предназначена для физической реализации природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам», — говорится в сообщении.

Площадка уже открыта для регистрации участников. Этот процесс может занять несколько недель. О дате первых торгов «Газпром экспорт» пока не объявил. Торги на новой площадке будут проводиться в формате слепого аукциона, разглашение параметров и любой информации запрещено. «Газпром» будет уведомлять участников об объемах выставленного на продажу газа, а те — делать заявки, которые потом невозможно будет отменить (только изменить).

С 2016 года «Газпром» регулярно ставит новые рекорды по объемам поставленного в дальнее зарубежье газа. С начала 2018-го по 15 августа экспорт составил 125 миллиардов кубометров (на 5,7 процента, чем годом ранее). По итогам года показатели могут составить 205 миллиардов кубометров.

Эксперты, опрошенные принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газетой «Ведомости» , отметили, что новый механизм может привлечь страны, которые пытаются снизить зависимость от российского газа и сокращают количество долгосрочных контрактов с «Газпромом».

Основным конкурентом «Газпрома» на европейском рынке является сжиженный природный газ из США. Вашингтон пытается помешать строительству газопровода «Северный поток-2» в обход Украины и грозит санкциями европейским партнерам «Газпрома» по проекту.

16 августа стало известно, что «Газпром» готовится предпринять меры в ответ на западные санкции. Конкретные шаги будут обсуждаться на совете директоров компании, который состоится в конце августа.