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Меркель: Украина должна сохранить свою роль в поставках газа в Европу
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Меркель: Украина должна сохранить свою роль в поставках газа в Европу
ТАСС
11 минут назад
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ГОСНОВОСТИ
Германия и Россия должны продолжить поиск путей решения конфликта на Украине — Меркель.
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