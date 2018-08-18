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Меркель: Украина должна сохранить свою роль в поставках газа в Европу
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Меркель: Украина должна сохранить свою роль в поставках газа в Европу 

ТАСС 11 минут назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Германия и Россия должны продолжить поиск путей решения конфликта на Украине — Меркель.
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