Экономическое давление на Турцию не изменит ее курс, заявил Эрдоган

АНКАРА, 18 авг — РИА Новости . Противники Турции пытаются воздействовать на нее экономическими рычагами давления, однако страна не изменит свой курс, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на фоне кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона.

"Противники Турции пытаются повлиять на наш курс экономическими методами… Но мы идем вперед уверенными шагами и продолжим наш путь, никто не поставил и не поставит нас на колени, и не сокрушит", — заявил Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам перед началом очередного съезда возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона , задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что этот шаг не связан с «торговыми и иными вопросами».

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.