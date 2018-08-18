Ещё
Экономическое давление на Турцию не изменит ее курс, заявил Эрдоган
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1186.32
+0.15 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1438
–0.0127
05.08
1.1565
16.08
12.08
07.08

Экономическое давление на Турцию не изменит ее курс, заявил Эрдоган 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Противники Турции пытаются воздействовать на нее экономическими рычагами давления, однако страна не изменит свой курс, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на фоне кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона.
"Противники Турции пытаются повлиять на наш курс экономическими методами… Но мы идем вперед уверенными шагами и продолжим наш путь, никто не поставил и не поставит нас на колени, и не сокрушит", — заявил Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам перед началом очередного съезда возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что этот шаг не связан с «торговыми и иными вопросами».
Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.
Последние новости
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над известной авиакомпанией нависла угроза8
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»24
Упавшая на дно Россия научила мир экономике193
Внешний госдолг России достиг рекорда367
Московские квартиры начали исчезать из продажи20
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика Другое
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение