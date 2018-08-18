Fitch: российская экономика справилась с санкциями

Fitch подтвердило суверенные рейтинги России на инвестиционном уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. При этом рейтинговое агентство отметило, что российская экономика хорошо справилась с объявленными в апреле санкциями США, «несмотря на некоторую первоначальную волатильность».

Как заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов , решение Fitch по рейтингу является признанием устойчивости экономики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в России, и есть предпосылки для дальнейшего улучшения суверенного рейтинга. Все ли так оптимистично?

Никита Исаев директор Института актуальной экономики «Fitch, как и все остальные, оценивают ситуацию, исходя из того, как это видится со стороны. Конечно, Россия видится со стороны относительно неплохо в тот момент, когда нефть 75-80 долларов. После того, как в начале 2016 года она составляла 27 долларов, то, наверное, страна, которая полностью зависима от экспорта нефти и в меньшей степени газа, наверно, выглядит лучше, потому что стала раза в три богаче. Плюс к этому Россия сбалансирует свой бюджет тем, что девальвирует национальную валюту, тем, что убирает излишки национальной валюты и ресурсов за рубеж, в Фонд национального благосостояния, тем, что удерживает инфляцию на минимуме, просто не напитывая экономику деньгами, а еще и вытаскивая у будущих пенсионеров денежные ресурсы, а также ужесточая фискальную политику, повышая налоги. Конечно, Международный валютный фонд , другие уважаемые организации всегда выступают за жесткий подход к различным развивающимся странам. Однако Fitch совершенно не рассматривает ситуацию внутри страны. Покупательская способность продолжает падать, собственно, увеличенные налоги, которые в ближайшее время повысят, и потребительские цены и тарифы, тарифы на ЖКХ, на газ и другие, которые людям становятся просто недоступны, Fitch это не интересно. Относительно того, как будет развиваться российская экономика, сказать невозможно, это зависит только от цены на нефть, что будет напрямую влиять на российскую экономику и, как следствие, ее бюджет».

Того, что Fitch подтвердил рейтинг и даже оставил стабильным прогноз, рынок не заметит, и на него это существенного влияния не окажет, поскольку его участники пребывают в ожидании новых американских санкций, считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин

Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал» «Принципиально ничего особо из этого рейтинга не следует, особенно для потенциально основных сегментов, которые должны были бы от него выгадать, в частности, государственные компании и сам государственный долг. Поскольку им сейчас правят совсем другие тенденции, в частности, ожидания того, что американский конгресс и сенат примут, возможно, уже в ближайшее время решение относительно невозможности, как минимум, резидентов, граждан США и, соответственно, компаний, находящихся под их контролем, вступать в новый российский долг. И, возможно, еще введут какое-то количество дополнительных санкций, в том числе, что активно обсуждалось, против российских отдельных госбанков, что, очевидно, может сразу осложнить большое количество новых операций Минфина , где еще несколько месяцев назад было довольно много иностранного интереса, и ко всем прочему осложнить ряд операций игроков в финансовом секторе. А факты, которые отражены в заключении Fitch, в основном, действительно верны. И вот в федеральном бюджете благодаря предпринимаемым мерам, чтобы противостоять негативному влиянию санкций, которые не все еще даже приняты, колоссальных проблем не будет, и ожидать снижения рейтинга даже после введения очередной волны санкций не нужно. Но ожидать ухудшения ситуации в экономике вполне себе можно, и не только из-за санкций, но еще и из-за того, что в мире, похоже, у нас сейчас наблюдается охлаждение к США, и в Китае в том числе, возможно, на фоне начавшейся торговой войны, которая в сентябре обещает перейти в более острую фазу».

В июле рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB-». Рейтинг в нацвалюте остался на уровне «BBB». Тогда глава Минфина выразил надежду на повышение агентством суверенного кредитного рейтинга России в будущем.