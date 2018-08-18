Цены на бензин опять растут

Оптовые цены на бензин за неделю увеличились на 7% впервые с конца мая. Тогда правительство предприняло экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на бензин на АЗС.

Акцизы на топливо были снижены на три рубля за литр, а нефтяников обязали увеличить продажи топлива на внутреннем рынке на 3%. Почему цены опять растут?

Павел Баженов президент Независимого топливного союза «Связано это с тем, что экспортная альтернатива, несмотря на все усилия, продолжает оставаться значительно более привлекательной, чем внутренний рынок. А то, что происходит сегодня с рублем, плюс рост цен на нефть, увеличивает эту альтернативу еще сильнее. А если учитывать, что у нас с 2019 года вырастает НДС, плюс снова планируют повышение акцизов и снижают экспортные пошлины, это еще сильнее повлияет на экспортную альтернативу. Также сезонный важный факт, потому что мы входи в осень, сейчас уборочная и прочее — все идет к тому, что оптовые цены взяли тренд на рост, и этот тренд будет сохраняться».

Среди причин роста цен на бензин эксперты рынка называют также предстоящие ремонты НПЗ и снижение продаж топлива на бирже.