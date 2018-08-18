Арабский шейх вложит миллионы в бывший клуб Роналду

Шейх Бадр Аль-Самах может стать инвестором лиссабонского «Спортинга», сообщает "Советский спорт"

По информации Record, кандидат в президенты клуба Мадейра Родригес заключил с Аль-Самахом соглашение, по условиям которого тот вложится в португальский клуб на сумму около €120 млн При этом отмечается, что инвестор готов к долгосрочному сотрудничеству.

Сейчас в «Спортинге» проходят выборы на пост президента клуба, которое освободилось после ухода Бруно де Карвальо.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» намерен подписать экс-форварда ЦСКА.