Ещё
Арабский шейх вложит миллионы в бывший клуб Роналду
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1186.32
+0.15 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1438
–0.0127
05.08
1.1565
16.08
12.08
07.08

Арабский шейх вложит миллионы в бывший клуб Роналду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Шейх Бадр Аль-Самах может стать инвестором лиссабонского «Спортинга», сообщает "Советский спорт".
По информации Record, кандидат в президенты клуба Мадейра Родригес заключил с Аль-Самахом соглашение, по условиям которого тот вложится в португальский клуб на сумму около €120 млн  При этом отмечается, что инвестор готов к долгосрочному сотрудничеству.
Сейчас в «Спортинге» проходят выборы на пост президента клуба, которое освободилось после ухода Бруно де Карвальо.
Ранее сообщалось, что «Спортинг» намерен подписать экс-форварда ЦСКА.
Газета.Ru: последние новости
На матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано 23 тысячи билетов ЦСКА закончил 2017 год с убытками Как болеют за "Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург". Видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внешний госдолг России достиг рекорда269
Названо число обманутых дольщиков в РФ11
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут54
Новое падение: куда рухнет рубль459
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему973
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение