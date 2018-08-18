«ЮТэйр» в 2018 г ожидает убыток

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания «ЮТэйр» в текущем году ожидает отрицательный финансовый результат, на который повлиял ряд факторов, в том числе увеличение стоимости авиакеросина, сообщил журналистам в субботу президент «ЮТэйр-Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков

По итогам 2017 года перевозчик получил 100 миллионов рублей чистой прибыли по РСБУ.

"В целом 2018 год с точки зрения финансового результата будет гораздо хуже 2017 года", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Это десятки-сотни миллионов рублей», — отметил Пермяков.

По его словам, дополнительные расходы авиакомпании из-за резкого роста цен на авиационное топливо составят порядка 5-7 миллиардов рублей к концу года. Также он уточнил, что компания повысила топливный сбор с 1 августа на 200 рублей на всех рейсах.

Как отметил Пермяков, также на убыток повлияли валютные колебания, рост зарплат пилотов и отказ компании от повышения цен на билеты. При этом он добавил, что прогнозируемый «слегка негативный» финансовый результат компании находится «в рамках допущений, которые предусмотрены финансовой моделью (по выходу компании из кризиса — ред.)».