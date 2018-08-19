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СМИ: шестеро полицейских пострадали в Берлине во время марша неонацистов
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СМИ: шестеро полицейских пострадали в Берлине во время марша неонацистов 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Шестеро немецких полицейских пострадали в столице ФРГ во время столкновений, произошедших накануне в ходе марша правых радикалов, который прошел по случаю очередной годовщины смерти одного из главарей нацистской Германии — Рудольфа Гесса. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Берлинская полиция завела 45 дел, в том числе по подозрению в нанесении телесных повреждений, нарушении общественного порядка, закона от порядке проведения собраний, повреждении чужого имущества и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Были временно задержаны 29 человек.
Свыше 600 неонацистов собрались в субботу в столичном районе Фридрихсхайн. Они хотели направиться в район Шпандау, где находилась тюрьма, в которой Гесс 17 августа 1987 года покончил жизнь самоубийством. Однако власти города отказали радикалам в таком маршруте и последние решили выдвинуться в Лихтенберг.
Тысячи людей, в том числе представители различных политических партий, профсоюзов, церковных и других организаций, вышли на акцию протеста против марша ультраправых. Время от времени происходили стычки между двумя группами демонстрантов. Полиция привлекла около 2,3 тыс. сотрудников для обеспечения правопорядка.
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