Ещё
Источник: нацпроект по производительности труда потребует 50 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1186.32
+0.15 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1438
–0.0127
05.08
1.1565
16.08
12.08
07.08

Источник: нацпроект по производительности труда потребует 50 млрд рублей 

BFM.RU 17 минут назад
Расходы федерального и региональных бюджетов РФ на реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» могут составить 49,5 млрд рублей за шесть лет реализации нацпроекта, сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.
В пресс-службе Минэкономразвития агентству сообщили, что министерство разработало проект паспорта нацпроекта и направило его в правительство РФ. Дальнейшая работа на ближайшее время будет заключаться в доработке федеральных проектов, а также подготовке паспорта национального проекта к утверждению на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам — до 1 октября 2018 года.
Разработчики рассчитывают направить 28,8 млрд рублей на адресную поддержку предприятий, около 6,7 млрд рублей — на системные меры по повышению производительности труда, почти 14 млрд рублей — на поддержку занятости населения, сообщил источник агентства в правительстве.
Предполагается постепенное достижение целевых показателей, зафиксированных в указе президента. Так, по итогам 2021 года рост производительности на предприятиях составит 3,1%, в 2024 году достигнет целевых 5%, отметил собеседник.
«В 2021 году предполагается выйти на показатель, когда в проекте будут участвовать 57 регионов. По итогам 2024 года в него будут включены 85 субъектов РФ», — продолжил он. По числу охваченных проектом предприятий планируемый показатель составляет около 4 тысяч организаций по итогам 2021 года, в 2024 году — 10 тысяч компаний.
В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что бюджет нацпроекта обсуждается в настоящее время и еще не утвержден.
По оценочным экспертным данным, к 2022 году вклад проекта в экономику может составить 1% ВВП РФ, это порядка 1 трлн рублей, сказал источник.
Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Согласно указу, к 2024 году РФ должна достигнуть 5-процентного ежегодного роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить финальные варианты соответствующих национальных проектов и комплексного плана по инфраструктуре до 15 августа.
BFM.RU: последние новости
На фоне новостей о санкциях доллар продолжил укрепляться Песков описал состояние финансовой системы России Цены на бензин опять растут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по «Северному потоку — 2»27
Меркель обозначила свою позицию по газу и Украине2
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине
Россия оставила Белоруссию без денег и топлива22
Упавшая на дно Россия научила мир экономике214
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение