Источник: нацпроект по производительности труда потребует 50 млрд рублей

Расходы федерального и региональных бюджетов РФ на реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» могут составить 49,5 млрд рублей за шесть лет реализации нацпроекта, сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В пресс-службе Минэкономразвития агентству сообщили, что министерство разработало проект паспорта нацпроекта и направило его в правительство РФ . Дальнейшая работа на ближайшее время будет заключаться в доработке федеральных проектов, а также подготовке паспорта национального проекта к утверждению на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам — до 1 октября 2018 года.

Разработчики рассчитывают направить 28,8 млрд рублей на адресную поддержку предприятий, около 6,7 млрд рублей — на системные меры по повышению производительности труда, почти 14 млрд рублей — на поддержку занятости населения, сообщил источник агентства в правительстве.

Предполагается постепенное достижение целевых показателей, зафиксированных в указе президента. Так, по итогам 2021 года рост производительности на предприятиях составит 3,1%, в 2024 году достигнет целевых 5%, отметил собеседник.

«В 2021 году предполагается выйти на показатель, когда в проекте будут участвовать 57 регионов. По итогам 2024 года в него будут включены 85 субъектов РФ», — продолжил он. По числу охваченных проектом предприятий планируемый показатель составляет около 4 тысяч организаций по итогам 2021 года, в 2024 году — 10 тысяч компаний.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что бюджет нацпроекта обсуждается в настоящее время и еще не утвержден.

По оценочным экспертным данным, к 2022 году вклад проекта в экономику может составить 1% ВВП РФ, это порядка 1 трлн рублей, сказал источник.