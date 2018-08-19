Новый пакет американских санкций против компаний-участниц проекта «Северный поток — 2» находится в высокой стадии проработки и может быть введен в течение нескольких недель, сообщает The Wall Street Journal.
По словам неназванных американских чиновников, законопроект о введении санкций проходит процесс обсуждения и может быть одобрен уже через нескольких недель, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что проект «Северный поток 2» разрабатывается российским Газпромом, а также европейскими компаниями Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.
Издание отмечает, что США пытались остановить и строительство первого газопровода «Северный поток», но безуспешно.
Напомним, в конце июля США пригрозили санкциями подрядчикам «Северного потока — 2».
Ранее в Сенате США подготовили законопроект о санкциях из-за «Северного потока — 2».