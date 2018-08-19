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Банковский и страховой регулятор Китая попросил финансовые институты поддержать инвестиции в инфраструктуру
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Банковский и страховой регулятор Китая попросил финансовые институты поддержать инвестиции в инфраструктуру 

ProComp.info 1 час назад
Фото: ProComp.info
19 августа. PROCOMP.INFO — Банковский и страховой регулятор Китая обратился к финансовым учреждениям с просьбой оказать дополнительную поддержку инвестициям в инфраструктуру, импортерам и экспортерам, а также кредитоспособным компаниям, испытывающим временные проблемы.
В заявлении, опубликованном на своем веб-сайте в конце субботы, комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая также призвала учреждения увеличить долю среднесрочных и долгосрочных кредитов, чтобы избежать нагрузки на заемщиков в конце месяца или квартала.
Этот шаг происходит на фоне периода неопределенности для экономики Китая, отчасти из-за усиливающегося торгового конфликта с Соединенными Штатами. Китай почти в четыре раза увеличил стоимость инвестиционных проектов в основной капитал, утвержденных в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку он надеется ускорить расходы на инфраструктуру.
В субботу регулятор призвал банки и страховщиков устранить «слабые места» в инфраструктурном секторе Китая и сотрудничать с местными органами власти, чтобы определить их потребности, но быть осторожными в повышении их скрытого уровня долга.
Он также сказал, что финансовые учреждения не должны «слепо» отзывать финансирование у компаний, которые имеют хорошую кредитную историю, но которые испытывают «временные операционные трудности», не называя таких фирм.
Она добавила, что следует также оказывать поддержку внешнеторговым и экспортно-ориентированным фирмам, затронутым ситуацией на международном рынке и испытывающим проблемы, но сохраняющим хорошие перспективы развития.
Рост экспорта и импорта Китая ускорился в июле, несмотря на новые тарифы США, в то время как его положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами оставалось вблизи рекордных максимумов.
Ранее в этом месяце регулятор заявил, что он будет направлять финансовые учреждения для расширения финансирования, в том числе квалифицированных частных компаний и малого бизнеса.
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