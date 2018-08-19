Доска подсчёта. Во сколько обойдётся нижегородской семье одеть ребёнка к новому учебному году

фото pixabay.comДоска подсчёта. Во сколько обойдётся нижегородской семье одеть ребёнка к новому учебному году

До начала учебного года осталось пару недель, и на школьных базарах царит небывалое оживление. Родители стараются поскорее успеть купить всё необходимое: от школьной формы — до рюкзаков и тетрадей.

Во сколько обойдётся собрать школьника к новому учебному году? И как можно на этом сэкономить? Мы решили в этом разобраться.

Торг неуместен

Один из городских школьных базаров расположился на площади Советской. В полдень здесь всегда много народа: школьники вместе с родителями примеряют форму, старшеклассники лениво перебирают на прилавках яркие тетради и ручки с карандашами.

И покупатели и сами продавцы признают: цены по сравнению с предыдущим годом повысились. Причём речь идёт об обычных школьных товарах первой необходимости. Так, купить дневник дешевле ста рублей вряд ли теперь получится (в прошлом году стоимость дневников начиналась от 80 рублей). На 10 — 15 рублей поднялись в цене общие тетради. Стоимость одной тетради в этом году обойдётся примерно в 25 — 30 рублей.

Приличная ручка стоит от 10 рублей и выше, просторный пенал — от 400 рублей, набор для черчения с циркулем — от 300 рублей и выше.

— Не понимаю, почему так подорожали рюкзаки?! — удивляется одна из покупательниц. — В прошлом году мы такой же покупали за 2 тысячи рублей, теперь он стоит около трёх тысяч рублей!

Продавцы в ответ на это только разводят руками.

— Кризис, цены растут на всё, — объясняет продавщица Анна Коробова . — Цены на рюкзаки начинаются от тысячи рублей. Но они идут без каркасной основы, ортопедической спинки и крепких плечевых ремней и не рекомендованы для младших школьников, так как могут повлиять на развитие осанки.

Поэтому родителям школьников младших классов рекомендуется раскошеливаться минимум на 3 ­— 3,5 тысячи рублей за качественный рюкзак.

Будь в форме

В среднем на 500 рублей дороже обойдется по сравнению с прошлым годом и школьная форма. На школьных базарах цены на рубашки начинаются от 600 рублей, брюки стоят от тысячи рублей, галстук — от 200 рублей, ремень — от 300 рублей и выше.

Стоимость пиджаков начинается от 1200 рублей, жилетка стоит минимум 600 рублей, спортивный костюм — от полутора тысяч и выше. Сменная обувь плюс кроссовки потянут не меньше чем 800 рублей и выше. В итоге, чтобы одеть школьника-мальчика, придётся потратить около семи тысяч на одежду, ещё пять тысяч рублей придётся выложить за рюкзак и необходимый набор канцтоваров.

Для девочек-школьниц: сарафан стоит от 800 рублей и выше, блузка от 600 рублей, футболка — 250 рублей, водолазка — 550 рублей. Спортивный костюм в среднем обойдётся в полторы тысячи рублей, цены туфель и кроссовок начинается от 800 рублей и выше. В результате одеть девочку-школьницу обойдется немного дешевле: около 5,5 тысяч рублей. Плюс пять тысяч рублей на рюкзак и канцтовары.

— Мы начали откладывать деньги на новый учебный год чуть ли не с начала лета, — вздыхает Елена Селезнёва, мама первоклассницы Полины и пятиклассницы Маши. — В этот раз объехали и школьные базары, и недорогие магазины, чтобы хоть немного сэкономить. В результате потратила на двух дочек около 20 тысяч рублей. Это очень дорого! А впереди ещё покупка зимней одежды и обуви…

На этой неделе у нижегородцев появилась возможность сэкономить на покупке школьной формы и канцтоваров. В павильоне № 3 на Нижегородской ярмарке открылась ярмарка школьной формы. Как рассказали в региональном министерстве промышленности, пять предприятий региона — Дзержинская швейная фабрика АО «Русь», ООО «Северный», НШ ЗАО «Весна», ООО «НовБизнесРесурс», ИП Глебова (ТМ Grandleo) — представят свои новые коллекции школьной формы и сопутствующих товаров. Посетители смогут приобрести более 40 видов одежды для обучающихся по ценам напрямую от производителей. Выставка-продажа продлится до 24 августа.

Адреса школьных базаров:

Автозаводский район — у Дворца культуры «ГАЗ».

Ленинский район — площадка около кинотеатра «Россия».

Сормовский район — улица Коминтерна, дом № 117, у ТЦ «Сормовские зори» и улица Коминтерна, дом № 115, у ТЦ «Луч».

Приокский район — рядом с домом № 7 на улице Жукова.

Советский район — улица Рокоссовского, напротив дома № 17 и Советская площадь, напротив дома № 1.

Юлия Максимова, «Новое дело»