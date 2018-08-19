АКОРТ: Цены на еду будут расти быстрее инфляции

Он отметил, что рост розничных цен всегда меньше, чем оптовых, потому что в конце всей цепочки покупатель, и торговые сети стараются сдержать рост цен. В опте цены растут. С начала этого года, по его словам, например, по мясным товарам — свинина, говядина, телятина, баранина — в среднем подорожали для ретейла на 8-60 процентов.

Похожая картина, но с меньшим разбросом, ожидается в сегменте мяса птицы. При этом рост розничных цен на продукты питания будет происходить с временным лагом — то есть цены повысятся через месяц-полтора, добавил Сергей Беляков.

Кроме того, рост цен в рознице будет меньше, чем в оптовом звене, потому что ретейл заинтересован в том, что сохранить объемы продаж. К тому же рост может быть краткосрочным, потому что факторы, которые привели к повышению оптовых цен, носят ярко выраженный временный характер, отметил Беляков.

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