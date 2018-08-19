Индекс сельхозпроизводства в Удмуртии вырос на 1,2%

По итогам января-июля 2018 года объём производства продукции сельского хозяйства производителей Удмуртии составил 30,6 млрд руб. Как сообщает Удмуртстат, индекс сельхозпроизводства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,2%.

По итогам семи месяцев в республике выросло производство молока (на 1,8%) и яиц (на 2,2%), выросли продажи зерновых (на 86,6%), картофеля (на 45%), овощей (на 24,7%). В то же время сократилось производство (на 1,9%) и реализация (на 1,2%) мяса.

Поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 0,1%, свиней на 9,3%.

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