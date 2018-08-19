В Перми активистам отказали в митинге из-за акции, на которую никто не пришел

Пермские активисты не смогли провести митинг в центре города из-за акции в поддержку властей, на которую никто не пришел.

Об этом сообщает портал Properm.ru. Члены ОГрА (Организация граждаских активистов) ранее направила просьбу о предоставлении 19 августа места для митинга у памятника «Героям фронта и тыла от благодарных потомков» в центре города.

Городские власти отказали активистам, объяснив свое решение занятостью этой площадки: по словам пермской администрации, 19 августа на указанном членами ОГрА месте была запланирована акция в поддержку «курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины».

По информации портала, на согласованный с пермскими властями пикет в поддержку руководства страны никто не пришел.