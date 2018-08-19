Рынок форекс: анонс событий на 20–24 августа

Investing.com — На следующей неделе инвесторы получат возможность проанализировать протокол августовского заседания ФРС , в результате которого центробанк США оставил значение процентной ставки без изменений и указал на продолжение дальнейшего повышения процентной ставки в этом году.

Инвесторы будут следить за любыми изменениями прогнозов ФРС по инфляции, экономическому росту, а также за отношением центробанка США к торговой войне.

В пятницу Джером Пауэлл впервые выступит на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул в должности главы центробанка США. Игроки рынков будут внимательно следить за выступлениями чиновников на этой конференции, чтобы получить новые подсказки относительно курсов монетарной политики ведущих центробанков мира.

Также на следующей неделе в центре внимания будет оставаться развитие геополитической ситуации. В среду США собираются ввести новые санкции против России, а в четверг Вашингтон запланировал введение 25% пошлин на китайский импорт на сумму $16 млрд, на что Китай пригрозил введением аналогичных пошлин на американские товары.

В пятницу курс американского доллара снизился против корзины других основных валют, отступив от зафиксированного ранее на этой неделе максимума за 13 месяцев. Доллар подешевел благодаря снижению напряженности в торговых отношениях между Китаем и США, что привело к падению спроса на рисковые активы.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, в конце торговой сессии пятницы снизился на 0,50% до 96,00, зафиксировав наибольшее снижение сессии почти за месяц.

Настроения игроков рынков улучшились после сообщения о том, что Пекин продолжит торговые переговоры с Вашингтоном на следующей неделе, хотя и на менее высоком уровне, чем ранее. Переговоры будут продолжены впервые после июня и могут привести к снижению напряженности в торговле между двумя ведущими экономиками мира.

Ослабление опасений относительно турецкой лиры позволило евро подорожать относительно доллара.

К завершению пятничных торгов пара EUR/USD подорожала на 0,54% до 1,1438, оставаясь близко к минимуму среды 1,1300 — самому низкому значению за 13 месяцев.

К завершению пятничной торговой сессии курс турецкой лиры снизился против доллара на 3%, после того как во время торговой сессии он опускался на 7%. Валютный кризис в Турции усилил опасения инвесторов относительно перспектив турецкой экономики, которая очень зависит от импорта энергоресурсов и испытывает затруднения в обслуживании больших долгов, сделанных в иностранной валюте.

Курс доллара завершил пятничную сессию умеренным снижением против японской иены и швейцарского франка: пара USD/JPY снизилась на 0,36% до 110,50, а пара USD/CHF опустилась на 0,1% до 0,9958.

Доллар США также подешевел против канадской валюты: пара USD/CAD снизилась на 0,75% до 1,3062 после выхода отчета о значительном росте инфляции в Канаде, который увеличил шансы на то, что в ближайшие месяцы Банк Канады может еще раз повысить значение процентной ставки.

Понедельник, 20 августа

Президент ФРБ Атланты Рафаэл Бостик выступит на мероприятии в Теннесси.

Вторник, 21 августа

Резервный банк Австралии опубликует протокол прошлого заседания комитета по денежно-кредитной политике.

В Великобритании выйдут сведения по заимствованиям государственного сектора.

Среда, 22 августа

В Новой Зеландии выйдет отчет по объему розничных продаж.

Канада опубликует отчет по объему розничных продаж.

В США выйдут данные продажам домов на вторичном рынке жилья, а позже ФРС опубликует протокол своего августовского заседания.

Четверг, 23 августа

В зоне евро будут опубликованы данные о деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.

Ведущие экономисты и представители центробанков мира соберутся на конференции в Джексон-Хоул, штат Вайоминг.

Пятница, 24 августа

В США будут опубликованы отчеты по объему заказов на товары длительного пользования.

Член правления ФРС Джером Пауэлл выступит на конференции в Джексон-Хоул.