Ситуация с международным использованием юаня стабильна — доклад

Пекин, 19 августа / Синьхуа / — Международное использование китайской валюты жэньминьби, или юань, продолжает носить стабильный характер, несмотря на резкое падание оффшорного обменного курса, свидетельствует новый доклад Банка Китая /БК/.

В июне юань сохранил пятое место в рейтинге самых используемых валют, его доля в международных платежных операциях составила 1,81 проц., отмечает БК в своем докладе со ссылкой на данные SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

При этом главным оффшорным рынком для платежей с использованием юаня остается Сянган, на долю которого пришлось 75,98 проц. всех операций с участием юаня за июнь.

Общий оборот юаней через клиринговую RTGS систему достиг 21,46 трлн юаней /около 3,11 трлн долл. США/, увеличившись на 10 проц. в месячном выражении и на 38,7 проц. — в годовом, отмечается в докладе.

Открытие китайского внутреннего рынка капитала идет неуклонными темпами, также отмечает БК.

На 31 июля была утверждена квота в размере 622,1 млрд юаней для квалифицированных иностранных институциональных инвесторов /RQFII/, следует из данных Государственного управления валютного контроля.

На данный момент 19 стран и регионов мира получили квоты RQFII, общая сумма которых составляет 1,94 трлн юаней. -0-