Фьючерсы на нефть: анонс на 20–24 августа

Investing.com — На следующей неделе на рынки нефти продолжат оказывать негативное влияние ряд «медвежьих» факторов. На прошлой неделе зафиксировано очередное снижение нефтяных цен.

За прошлую неделю нефть WTI подешевела седьмую неделю подряд, что стало ее максимальным по длительности снижением за последние три года. За прошлую неделю цены на нефть WTI снизились на 2,5%

Нефть Brent подешевела шестую неделю из последних семи. За прошлую неделю этот сорт нефти подешевел на 1,3%.

На рынок нефти в США повлияли опасения об избыточном предложении, а также прогнозы о том, что торговый конфликт между США и Китаем может привести к снижению спроса на энергоносители.

По мнению трейдеров, цены на нефть также снижаются из-за экономических проблем в Турции, которые способны распространиться на другие рынки развивающихся стран.

Сообщения о быстром росте поставок основными производителями также оказали негативное влияние на нефтяные цены. В июне страны ОПЕК и другие производители нефти во главе с Россией согласились повысить квоты на добычу нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ливии, Венесуэлы и Ирана.

Соглашение предусматривало повышение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Еще одним фактором для роста опасений стало сообщение о росте добычи нефти в США.

Согласно отчету Baker Hughes, за прошлую неделю число действующих буровых установок в США, которое считается индикатором будущей добычи нефти, осталось равным 869 — максимальному значению с марта 2015 года.

Несмотря на эти опасения нефтяные цены получили поддержку благодаря возобновлению санкций США против Ирана, которые с ноября коснутся и нефтяного сектора.

Эти санкции возобновляются после того, как ранее в этом году президент США Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном.

Добыча Ирана упала до 3,75 млн баррелей в сутки — минимума с апреля прошлого года. Покупатели иранской нефти из Японии, Южной Кореи и Индии уже отказались от предварительных заказов.

На следующей неделе участники рынка будут следить за свежими данными о запасах сырой нефти, которые будут опубликованы во вторник и среду. Это укажет на уровень спроса самого крупного потребителя в мире и позволит оценить уровни добычи.

Игроки рынков также обратят внимание на отчет о числе действующих буровых установок в США, который позволит оценить, насколько быстро продолжится рост добычи в США.

Вторник, 21 августа

Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет о запасах нефти в США.

Среда, 22 августа

Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и бензина в США.

Пятница, 24 августа

Компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные о количестве буровых установок в США.