СМП Банк Ротенбергов могут допустить до работы со спецсчетами по госзакупкам

"Дополнить пунктом следующего содержания: денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, могут размещаться на специальных счетах в банках, соответствующих настоящим требованиям… если в отношении банков или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки, по состоянию на 1 января 2015 года действуют международные санкции и банки определены отдельным решением правительства РФ", — сказано в документе.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что такое решение — одна из мер поддержки госбанков, в отношении которых действуют международные санкции. Кроме того, в марте прошлого года СМП Банк был включен в перечень кредитных организаций, на банковских депозитах которых могут размещаться средства федерального бюджета.