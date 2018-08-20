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Eghtesad news, Иран: Утверждение, что Россия совершила нефтяное предательство — ошибка
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Eghtesad news, Иран: Утверждение, что Россия совершила нефтяное предательство — ошибка 

ИноСМИ 37 минут назад
Фото: ИноСМИ
Реза Модир, бывший глава ведомства по делам ОПЕК министерства нефти Ирана, заявил: утверждение о том, что Россия хочет совершить по отношению к нам нефтяное предательство — ошибка. Она лишь заинтересована в сохранении собственных прибылей, поскольку имеет обязательства перед своими нефтяными компаниями, и в данный момент правительству этой страны выгодна высокая цена на нефть.
По сообщению «Эктесад-ньюз» со ссылкой на новостное агентство «Ирна», Реза Модир, говоря о нынешней политике России по увеличению нефтедобычи и о том, как это повлияет на нефтяной экспорт Ирана, заявил следующее: «По отношению к ОПЕК Россия никогда не выстраивала последовательной политики, и её сотрудничество с этой организацией всегда было временным и тактическим. Этот случай не исключение, так как нефтяная позиция России — будь то в отношениях с Ираном или Саудовской Аравией — стратегической никогда не была».
Он добавил: «Всем известно, что поступления в российский бюджет зависят от нефтяных доходов, и теперь русские объединились с Саудовской Аравией также лишь ради сохранения своего положения на рынке и высокой цены на нефть».
«Конечно, то, что Россия для Ирана стратегический партнер — утверждение спорное, и многие с ним не согласны. Я не представляю, чтобы между нами и Россией полностью оформился стратегический союз», — утверждает бывший глава ведомства по делам ОПЕК.
Говоря о том, что, выстраивая дружественные отношения с Ираном, Россия сделала исключение для нефти, он также заявил: «В нефтяной сфере Россия, скорее, наш соперник, так как сама является нефтепроизводителем, и деятельность её схожа с нашей. В действительности Россия сейчас делает то же самое, что делали и мы годы назад, когда стремились увеличить добычу нефти и её продажу».
Реза Модир заметил: «Утверждение о том, что Россия хочет совершить по отношению к нам нефтяное предательство — ошибка. Она лишь заинтересована в сохранении собственных прибылей, поскольку имеет обязательства перед своими нефтяными компаниями, и в данный момент правительству этой страны выгодна высокая цена на нефть».
«Согласно прогнозам, с введением санкций от 500 тысяч до 1,5 миллиона бареллей иранской нефти не поступит в продажу, но наиболее реалистичная оценка — объём в один миллион бареллей» — продолжает эксперт.
Предсказывая падение спроса на иранскую нефть осенью, бывший глава ведомства по делам ОПЕК добавил: «Осенью половина иранской нефти не найдёт спроса, и изъятие с рынка другой половины, возможно, поднимет цену на нефть».
«Конечно, иранская нефть ещё не изъята с рынка, — утверждает Реза Модир. — но, вероятно, покупатель будет вести себя осторожно до тех пор, пока период высокого спроса не закончится и не увеличится производство сланцевой нефти, а также нефти из стран, не входящих в ОПЕК».
По его словам, цена на нефть составит минимум около 70 долларов за баррель и максимум около 80: «В пик дефицита и на очень короткое время цена на нефть достигнет 85 долларов за баррель и затем вернётся к балансу 2018 года — к 70-75 долларам за баррель. В общем надо сказать, что цена будет зависеть от того, как много иранской нефти уйдёт с рынка».
ИноСМИ: последние новости
Frankfurter Allgemeine Zeitung (ФРГ): Сильнейшая инфляция в еврозоне с конца 2012 года Eurasianet (США): Антироссийские санкции обрушили валюту Казахстана Forbes (США): Россия и Китай пытаются убить доллар?
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