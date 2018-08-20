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ОБЗОР: Чемпионат мира по футболу подстегнул спрос россиян на телевизоры
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ОБЗОР: Чемпионат мира по футболу подстегнул спрос россиян на телевизоры 

Прайм 44 минуты назад
МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Россияне в первом полугодии 2018 года увеличили покупки телевизоров по сравнению с январем-июнем прошлого года — на рост продаж повлиял, в том числе, проходивший в июне-июле в РФ чемпионат мира по футболу, заявили РИА Новости в группе «М. Видео-Эльдорадо» (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М. Видео" и «Эльдорадо»).
"Россияне купили 2,6 миллиона устройств общей стоимостью 61,4 миллиарда рублей. Спрос на категорию превысил показатели прошлого года на 11% в денежном выражении и на 15% — в штучном", — рассказали в группе о своей оценке рынка РФ в целом. Средний чек при покупке телевизоров снизился на 5%, до 24 тысяч рублей.
Самый большой объем продаж в штуках среди всех устройств, 62%, приходился на телевизоры с диагональю 30-45 дюймов. Однако в первом полугодии существенно выросла доля телевизоров с диагональю больше 45 дюймов: по оценке группы, она увеличилась до 20% с 14% годом ранее.
"Продажи ТВ с диагональю более 55 дюймов (от 137 сантиметров и выше) достигли рекордных показателей за последние шесть лет", — отмечает «М. Видео-Эльдорадо».
Среди других тенденций на рынке, которые выделяет группа — развитие интернет-продаж телевизоров (они повысились на 24% в денежном выражении и на 25% в штуках, доля онлайн-продаж составила в первом полугодии порядка 20%), а также высокий спрос на устройства с разрешением Ultra HD (продажи в денежном выражении выросли на 40%, в штуках — в 1,6 раза).
ПОМОГ ЧЕМПИОНАТ
Руководитель департамента «Кино и звук» «М. Видео-Эльдорадо» Алексей Сергеев также отметил высокую динамику рынка телевизоров в первом полугодии. «В преддверии чемпионата мира по футболу категория получила дополнительный спрос», — сказал РИА Новости Сергеев.
В свою очередь директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов отметил, что тенденция к росту спроса россиян на широкоформатные телевизоры была заметна еще до начала чемпионата мира по футболу, но мундиаль продажи этой техники действительно подстегнул. Кроме того, добавил он, это общемировой тренд.
"Сейчас продажи телевизоров с большой диагональю растут сильнее других телевизоров. Потребители выбирают такие телевизоры для просмотра контента, где важно качество картинки и зрительный охват. С другой стороны, играет роль снижение средней стоимости такой модели телевизоров: они становятся доступнее, чем когда только появились на рынке", — отметил Гуськов.
Группа «М. Видео-Эльдорадо», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева — крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями «М. Видео» и «Эльдорадо», на конец июня 2018 года группа объединяла 840 магазинов в России. В совокупности сети занимают порядка 26% российского рынка бытовой техники и электроники.
Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проводились на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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