Эксперты: указы Путина не превратят вялую экономику в опережающую 

«Ведомости» приводят высказывания экспертов, которые указывают на то, что к 2024 году российская экономика не сможет войти в пятерку крупнейших в мире, как того требует глава государства Владимир Путин. Экономисты уверены, что при темпах роста ВВП в 1,5–2% в год решить ключевые задачи по борьбе с бедностью и созданию потенциала для будущего развития не получится.
В частности, «Ведомости» напомнили о важных событиях, которые произошли в российской экономике за последние время. Это президентский указ о повышении госрасходов на 8 трлн рублей, законопроект о повышении пенсионного возраста и закон о повышении НДС до 20%. По мнению Правительства РФ, все эти меры должны привести к тому, что российская экономика ускорит темпы роста и войдет в 2024 году в пятерку крупнейших мировых экономик по паритету покупательной способности. Так, в Минэкономразвития ожидают, что рост ВВП увеличится до 3% с 2021 г.
Однако эти прогнозы удивляют многих экспертов, которые считают, что до 2024 г. ВВП страны так и будет расти темпами ниже 2% в год, а национальная валюта продолжит дешеветь. Получается, все шоки последних месяцев — просто «рябь на воде», уточняет замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Сергей Смирнов. По его мнению, российская экономика продолжит траекторию вялого роста, никаких радикальных изменений не последует.
Санкции не дают возможности прогнозировать дальше года, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Лучший сценарий для правительства в условиях санкционного режима — удержать темпы роста ВВП примерно 2% в год, уточняет главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.
В свою очередь, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов и Кирилл Михайленко в аналитической записке «О целевом варианте прогноза развития российской экономики до 2024 г.» указали на то, что «перенапряженность» бюджета из-за расходов на оборону, инфраструктуру, социальных и пенсионных обязательств, возможно — финансирования науки и космической программы в ближайшие годы будет препятствовать ускорению экономического роста.
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