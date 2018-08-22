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Санкции нанесли удар по рублю
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Санкции нанесли удар по рублю 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Доллар и евро подорожали на полрубля на открытии торгов на Московской бирже. Об этом сообщают «Ведомости».
По итогам минувшего торгового дня один доллар стоил 67,27 рубля, а один евро — 77,85. Между тем в начале сегодняшнего дня американская валюта стоила сразу на 55 копеек дороже (67,82), а европейская — на 50 (78,35).
Издание отмечает, что падение курса рубля происходит на фоне возможного уже сегодня вступления в силу санкций США против России по «делу Скрипалей». Новые меры предусматривают запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы ею для обеспечения своей национальной безопасности.
«Динамика рубля пугает», — заявил «Газете.ru» аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.
По его словам, еще накануне не было каких-либо «рыночных причин» для падения рубля, а экономисты и вовсе ожидали его укрепления.
В начале августа курс рубля по отношению к доллару упал до двухлетних минимумов. Эксперты связывали это с внесением в Сенат США законопроекта о новых санкциях против России.
Комментарии  Ещё 10 источников 
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