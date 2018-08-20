Cumhuriyet, Турция: Взоры прикованы к Москве: Россия конвертирует кредит в рубли?

Турецкое издание Cumhuriyet ищет ответ на вопрос, конвертирует ли Россия кредит, предоставленный Турции на покупку С-400, из долларов в рубли

55% от общей суммы 2,5 миллиарда долларов за покупку четырех дивизионов ракетных систем С-400 Россия предоставила Турции в качестве кредита в долларах. Вслед за возникновением напряженности в отношениях с США многие задаются вопросом: Россия конвертирует кредит в рубли? Анкара уже давно призывает к использованию национальных валют двусторонней торговле.

В прошлом году между Анкарой и Москвой было подписано соглашение, предусматривающее поставку систем противоракетной обороны С-400 в Турцию. Генеральный директор российской компании по производству оружия и технологий «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что Турция заплатит 2,5 миллиарда долларов за четыре дивизиона систем противоракетной обороны С-400, покупаемых у России. В соответствии с данным соглашением, 45% общей стоимости Турция должна была выплатить в качестве аванса, а на остальные 55% Россия предоставит кредит. Сообщалось, что Турция выплатила аванс за С-400 в 2017 году в рублях. На фоне риторики о «торговле в национальных валютах», на которой особенно часто акцентируется внимание в последние дни, остается неясным, в какой валюте будет выплачена 55%-ная часть суммы, выделенная в качестве долларового кредита.

Российский эксперт: падение лиры — не угроза

Российский военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с агентством «Спутник» (Sputnik) отметил, что Турция в состоянии оплатить поставку зенитных ракетных систем С-400, благодаря этой покупке она усилит свой военно-политический авторитет, и падение турецкой лиры не создает угроз срыва данного соглашения. «Никаких угроз соглашению по С-400 нет, — сказал Коротченко. — Россия предоставила Турции кредит по этому контракту. Оплата может быть произведена если не в долларах, то в других видах валют, поэтому никакого ущерба не будет». Но по новому ли курсу доллара будет конвертирован платеж — об этом в заявлении не говорится.

Предложение о торговле в национальных валютах

После того как лира и рубль потеряли в стоимости относительно доллара, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стали громче озвучивать сигналы о солидарности против США, применяющих против их стран санкции. На днях Эрдоган заявил, что Турция планирует вести торговлю в национальных валютах с такими странами, как Китай, Россия, Иран, Украина. А Путин, подвергнув критике тот факт, что США используют доллар в качестве политического инструмента, отметил: «Ограничительные шаги США в отношении расчетов в долларах мы считаем стратегической ошибкой».

Причина препятствования поставкам F-35 — совсем в другом

Вместе с тем в ходе кризиса вокруг пастора Брансона в отношениях Турции с США от Дональда Трампа последовал новый ход: он одобрил законопроект, подготовленный для приостановки поставок F-35 Турции. А согласно немецкой газете «Дойче велле» ( Deutsche Welle ), причина отсрочки поставок F-35 заключается не только в кризисе вокруг пастора Брансона, но и в покупке ракет С-400 у России. Что касается поставок F-35, взгляды устремлены на доклад, который подготовит Пентагон . В нем будет тщательно исследовано, нанесет ли использование F-35, которые Турция купит у США, вместе с оборонительными системами С-400, которые она купит у России, вред американской системе обороны. В течение этого времени поставка истребителей в Турцию не состоится. Но обучение турецких пилотов в США продолжится.

Увеличивается и число военных, и их денежное довольствие

Новый оборонный бюджет США предусматривает финансирование выпуска 77 новых истребителей F-35, увеличение числа военнослужащих мужского и женского полов до 15,6 тысячи человек и, помимо этого, повышение денежного довольствия военных на 2,6%. В то же время законопроект включает выделение 500 миллионов долларов на совместное производство систем противоракетной обороны с Израилем, 850 миллионов долларов на подготовку и оснащение сил безопасности в Ираке, и 250 миллионов долларов на помощь Украине.