В США заморожены российские активы на сотни миллионов долларов 

Минфин США подсчитал, что сотни миллионов долларов российских активов уже заморожены в рамках санкций. Эти данные есть в докладе заместителя министра финансов Сигала Манделкера для банковского комитете Сената Конгресса США.
В документе приводятся ссылки на материалы в СМИ, где отмечается, что состояние Олега Дерипаски ("Русал") стало меньше в два раза, а Виктора Вексельберга ("Ренова") уменьшилось на три миллиарда долларов, отмечает RNS.
По данным Сигала Манделкера, западные санкции и возникшая из-за этого геополитическая напряженность повысили уровень неопределенности и затормозили внутренние и иностранные частные капиталовложения в России. Упали и прямые иностранные инвестиции в РФ упали за прошедшие пять лет, с 2013 года более чем на пять процентов. Больше всего сократились американские инвестиции — на 80 процентов, передает ТАСС.