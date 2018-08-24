Центробанк резко изменил курс валют перед выходными

Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 25 августа.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 67,7911 рубля, что на 73 копейки ниже курса доллара, который был установлен на пятницу, 24 августа.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 78,4072 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, 84 копейки.

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