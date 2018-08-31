Мэрия Омска проводит опрос по развитию и концептуальному наполнению парков

В Омске начался опрос по концепции развития городских парков. Об этом пишут на сайте мэрии. Опрос продлиться до 21 сентября. Местами проведения опроса станут парки Советский и имени 30-летия ВЛКСМ, остановки общественного транспорта «Голубой огонек», «Кинотеатр „Маяковский“ и „КДЦ „Кристалл“. Ответить на вопросы онлайн. Нужно скачать опросный лист и перенаправить его электронной почте.

“Мы ждем от омичей ответы на вопросы, которые позволят понять, какими они хотят видеть городские парки», — сказал вице-мэр, директор департамента имущественных отношений администрации города, председатель рабочей группы по формированию концепции развития городских парков Денис Денежкин

Напомним, что в начале августа перспективы развития муниципальных парков обсуждались на встрече за круглым столом, в которой приняли участие учёные Омского государственного аграрного университета, Омской государственной медицинской академии, журналисты, руководители одного из парков Москвы. Теперь специалистам предстоит изучить и учесть в дальнейшей работе над концепцией мнения и предложения рядовых омичей.