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В Омске организуют еще два новых фестиваля кино
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В Омске организуют еще два новых фестиваля кино 

Омск Здесь 52 минуты назад
Фото: Омск Здесь
В этом году в Омске пройдут как уже полюбившиеся омичам фестивали, так и новые. Всего для любителей кино будет организовано несколько культурных мероприятий. Дом кино готовится к открытию нового творческого сезона. В этом году омичам предложат разнообразные творческие проекты и фестивали, причем многие из них пройдут в Омске впервые.
Так, по многочисленным просьбам в сентябре возобновится творческий проект «Театр+Кино». Омичи смогут посещать показ фильмов-спектаклей омских театров, а также участвовать в творческих встречах с актерами. В октябре Дом кино возобновит фестиваль «Многонациональный Омск», целью которого является объединение представителей всех национальностей.
В ноябре совместно с ВГИКом Дом кино вновь организует 38-й международный студенческий фестиваль. Омские зрители смогут выступить в качестве экспертов и дать собственную оценку представленным студенческим фильмам. Также состоится уже полюбившийся омичам Международный фестиваль короткометражного кино «ОКНО» и «Любительское кино+Profi».
Ждут омских любителей кино и новые фестивали. В сентябре стартует новый проект «Увидеть мир глазами омичей», который реализован при поддержке Русского географического общества. С 11 по 13 октября при поддержке РГО Дом кино впервые представит вниманию зрителей фестиваль документального кино «ГЕО 21».
— Проект призван познакомить горожан с культурой регионов России и будет включать кинопоказы документальных фильмов, разнообразные творческие встречи и мастер-классы. Он пройдет на базе Дома кино и кинотеатров города, — отметили в департаменте культуры.
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