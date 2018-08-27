В Омске организуют еще два новых фестиваля кино

В этом году в Омске пройдут как уже полюбившиеся омичам фестивали, так и новые. Всего для любителей кино будет организовано несколько культурных мероприятий. Дом кино готовится к открытию нового творческого сезона. В этом году омичам предложат разнообразные творческие проекты и фестивали, причем многие из них пройдут в Омске впервые.

Так, по многочисленным просьбам в сентябре возобновится творческий проект «Театр+Кино». Омичи смогут посещать показ фильмов-спектаклей омских театров, а также участвовать в творческих встречах с актерами. В октябре Дом кино возобновит фестиваль «Многонациональный Омск», целью которого является объединение представителей всех национальностей.

В ноябре совместно с ВГИКом Дом кино вновь организует 38-й международный студенческий фестиваль. Омские зрители смогут выступить в качестве экспертов и дать собственную оценку представленным студенческим фильмам. Также состоится уже полюбившийся омичам Международный фестиваль короткометражного кино «ОКНО» и «Любительское кино+Profi».

Ждут омских любителей кино и новые фестивали. В сентябре стартует новый проект «Увидеть мир глазами омичей», который реализован при поддержке Русского географического общества . С 11 по 13 октября при поддержке РГО Дом кино впервые представит вниманию зрителей фестиваль документального кино «ГЕО 21».

— Проект призван познакомить горожан с культурой регионов России и будет включать кинопоказы документальных фильмов, разнообразные творческие встречи и мастер-классы. Он пройдет на базе Дома кино и кинотеатров города, — отметили в департаменте культуры.