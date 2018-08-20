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Эксперты спрогнозировали ослабление бума криптовалют
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Эксперты спрогнозировали ослабление бума криптовалют 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) дорожает в понедельник, однако эксперты прогнозируют ослабление бума криптовалют, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.45 мск биткоин дорожал на 1,34% — до 6,485 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,68% — до 6,463 тысячи долларов.
На прошлой неделе главный финансовый директор крупнейшей компании-производителя видеокарт Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) сообщила, что несмотря на более ранний прогноз по продажам видеокарт для майнеров во втором квартале фингода в 100 миллионов долларов, фактический доход от продаж составил всего 18 миллионов. И даже эти небольшие доходы, по мнению NVIDIA, вероятнее всего, полностью исчезнут в ближайшем будущем.
"В то время как ранее мы полагали, что криптовалюта будет важной (для сферы — ред.) до конца года, сейчас мы считаем, что от нее больше не будет выгоды", — сообщила Кресс.
Майнинг криптовалют в течение многих месяцев формировал повышенный спрос на графические ускорители, так как их высокая производительность справляется с мощностями вычислений в процессе майнинга.
При этом, как отмечает агентство Market Watch, в прошлом году на фоне популярности криптовалют акции Nvidia торговались в плюсе и были популярны, так как инвесторы использовали их как альтернативу для самих цифровых валют. В пятницу акции Nvidia подешевели на 4,9%.
Другие криптовалюты в понедельник поддержали позитивный тренд биткоина: Ethereum дорожает на 1,67% — до 300,02 доллара, Ripple — на 4,2%, до 0,342 доллара, Bitcoin Cash — на 2,32%, до 565,47 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 211,41 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,7% всего рынка криптовалют.
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