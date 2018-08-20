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Рособоронэкспорт поставил за рубеж военную продукцию на 7 млрд долларов
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Рособоронэкспорт поставил за рубеж военную продукцию на 7 млрд долларов 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Компания Рособоронэкспорт в 2018 году поставила иностранным заказчикам продукцию на сумму более 7 млрд долларов. Об этом заявил ее гендиректор Александр Михеев.
"Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд долларов США. Подписав около 600 контрактных документов на 9 млрд долларов, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более 45 млрд долларов", — цитирует его слова ТАСС. По данным Михеева, в него вошли порядка 6 новых стран-партнеров. Кроме того, компания рассчитывает усилить свои позиции в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018», где проведет переговоры с еще 50 иностранными государствами.
Форум пройдет на территории парка «Патриот» под Москвой с 21 по 26 августа.
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