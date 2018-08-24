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Партнеры России по ВТС готовы к расчетам в нацвалютах
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Партнеры России по ВТС готовы к расчетам в нацвалютах 

BFM.RU 16 минут назад
Фото: Российская Газета
Страны-партнеры России по ВТС готовы переходить на расчеты в национальных валютах, сообщил «Интерфаксу» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. По его словам, этот вопрос нужно решать в каждом конкретном случае с каждой конкретной страной, поскольку должен быть соблюден баланс в общем товарообороте.
Он подчеркнул, что национальная валюта должна быть востребована. «Невозможно вдруг взять и неконтролируемо вбросить нацвалюту в какую бы то ни было страну. Потому что с ней банки должны что-то делать, в ней должна быть потребность, чтобы потом закупить что-то на эти деньги», — отметил Шугаев. Он добавил, что для перехода на расчеты в национальных валютах по оборонным контрактам нужна договоренность между
финансовыми системами. «Это такая достаточно специфичная финансовая история, которая выходит за рамки просто ВТС. Прежде всего это находится в компетенции Минфинов», — заявил Шугаев.
Накануне, отвечая на вопрос «Интерфакса» о возможном полном отказе от доллара при заключении контрактов в сфере ВТС на фоне американских санкций, глава ФСВТС заявил: «Жизнь покажет, от чего мы будем отказываться, от чего нет». По его словам, сейчас с долларами работать в сфере ВТС практически невозможно из-за того, что банковская система эти платежи в долларах не пропускает.
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