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Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в январе-июне вырос на 8% — до 10,79 млрд долл.
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Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в январе-июне вырос на 8% — до 10,79 млрд долл. 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы за два квартала 2018 г. вырос на 890 млн долл., сообщили в пресс-службе столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.
«Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы по итогам I полугодия 2018 г. составил 10,79 млрд долл. По отношению к аналогичному периоду 2017 г. (9,9 млрд долл.) рост — на 890 млн долл. или 8%. Москва сохраняет лидирующие позиции в стране: по итогам первых шести месяцев 2018 г. на столицу приходится почти 16% несырьевого неэнергетического экспорта России. Благодаря качеству продукции и городской поддержке производителей за рубежом растет узнаваемость бренда Made in Moscow», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.
По ее словам, среди наиболее востребованных категорий несырьевого экспорта за полгода: механическое оборудование, техника и компьютеры (1,26 млрд долл.); электрические устройства, аппаратура связи (807,9 млн долл.); автотехника (363,1 млн долл. ; оптика, приборы, медицинская техника (265,63 млн долл.); бытовая химия (107,91 млн долл.).
«С января по июль 2018 г. ключевыми партнерами Москвы в области несырьевого неэнергетического экспорта стали США, Индия, Белоруссия, Алжир, Казахстан. Их доля составила примерно 40% от всего объема», — заключили в пресс-службе.
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