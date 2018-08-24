Производители поддерживают введение минимальной цены на вино для борьбы с суррогатом

МОСКВА, 23 августа. / ТАСС /. Производители алкогольной продукции ведущих винодельческих регионов — Крыма и Дагестана — считают, что повышение розничной цены на коньяк и шампанское, а также введение минимальных цен на вино не ударит по потребителям из-за несущественного роста, зато поможет вывести с рынка суррогатную продукцию. У покупателей будет возможность приобретать более качественные коньяк, шампанское и вино, а не делать выбор в пользу их более дешевых аналогов, так как цены уравняют их.

Как сообщил ранее ТАСС председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин по итогам совещания экспертного совета Росалкогольрегулирования, минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить с 371 до 500 рублей, на шампанское — со 164 до 175 рублей. Эксперты также рекомендовали ввести минимальные цены на винодельческую продукцию. Минимальная цена 0,7-литровой бутылки виноградного и фруктового тихого вина на полке магазина должна быть не менее 110 рублей, считают эксперты.

Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на водку (205 рублей за 0,5 литра), коньяк (371 рубль за 0,5 литра) и шампанское (164 рубля за 0,75 литра). Минимальные цены для вин и винных напитков не установлены. Ранее сообщалось, что Минфин готов рассмотреть вопрос введения минимальной розничной цены на вино, если такое решение поддерживают участники рынка.

На полках — только натуральное

Крымский винодел Павел Швец , основатель единственной винодельни в России, которая производит биодинамическое вино, Uppa Winery, рассказал ТАСС, что выращивать виноград в России и производить из него вино, коньяк или шампанское получается дороже, чем в Европе, так как «у нас зона рискованного земледелия, кредиты дорогие, оборудование и сырье, специалисты из-за границы». Вместе с тем на прилавках магазинов много продукции, «произведенной из сырья непонятного происхождения».

"Имея низкую себестоимость, когда [вино] сделано из такого суррогата, оно становится намного дешевле, чем вино, сделанное из российского винограда. И повышение минимальной цены вина сделает так, что тем производителям, которые выращивают виноград, будет намного более комфортно, их продукция будет востребованной", — говорит Швец.

Генеральный директор основанного в конце XIX века Дербентского завода игристых вин Магомед Садулаев в беседе с корр. ТАСС предположил, что было бы оптимальным «хотя бы 120 рублей сделать минимальную цену на вино». «Мы поднимали вопрос о минимальных ценах на вино, потому что очень много суррогатных вин на российском рынке — 80%, неизвестного происхождения, продают за 60 рублей литр. Рынок переполнен суррогатами, должно регулироваться, реальные производители вина страдают», — считает он. По словам Садулаева, необходимо дать определение винным напиткам и повысить акциз за литр до 36 рублей, чтобы поддержать производителей натуральных вин и обезопасить потребителей.

Необходимость роста минимальных цен на коньяк назрела уже давно, говорит директор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин, так как выросла себестоимость. По его словам, в случае повышения минимальных цен стоимость бутылки натурального коньяка и коньяка, произведенного из некачественного сырья, будет уравнена, «здесь уже будет сам покупатель выбирать, диктовать качество».

Рядовому потребителю сложно отличить настоящий коньяк, вино, шампанское от продуктов, произведенных с использованием ненатурального сырья, указывает дагестанский виноградарь, руководитель совхоза «Татляр» Яхья Гаджиев. Но, считает он, такими методами можно простимулировать потребителя к выбору качественного продукта. Он уточнил, что покупателям стоить обращать внимание на то, где произведен продукт: в регионах, где виноград не растет, вряд ли его будут использовать при производстве напитков. «Литровый пакет могут продать за 70–100 рублей, до наших людей не доходит то, что там написано [о составе], надо, чтобы их цена не была низкой на прилавках», — рассказал Гаджиев ТАСС.

Потребители — в плюсе

Дружинин считает, что в случае установления минимальных цен потребители только выиграют. «Представляете, и суррогат, и хорошая качественная продукция будут стоить 500 рублей? Естественно, будут покупать качественную продукцию. Тот, кто приобретает коньяк, как правило, понимает, что нужно покупать, и эти 50 рублей не будут для него большой проблемой при покупке», — рассказывает директор Кизлярского коньячного завода.

Как рассказал ТАСС генеральный директор крупного крымского предприятия АО «Завод шампанских вин „Новый Свет“ Алексей Пугачев, „планируемое повышение минимальной цены за бутылку шампанского до 175 рублей — это малая часть того, что можно и нужно делать для повышения качества вин на российском рынке“. Он уточнил, что сегодня к шампанскому относят и газированные винные напитки, и игристые вина — те, что можно быстро приготовить ускоренным методом из дешевых ингредиентов.

Шампанское считается настоящим только в том случае, когда оно приготовлено из качественного виноматериала по традиционной технологии, при которой важна длительная выдержка в бутылке. По его словам, „соблюдение этих требований не может быть дешево: на нашем предприятии себестоимость выше предлагаемой минимальной розничной цены“.

Винодел Швец также полагает, что установление минимальной цены на вино, если она будет в районе 100 рублей, не отразится на потребителях. „100 рублей на вино — это совсем низкая цена. Я даже не знаю вина, которые были бы нормальными для потребления и стоили бы дешевле 100 рублей“, — добавил он.

Цены, которые предлагают установить на напитки, „примерно соответствуют нижней границе для минимально приемлемого качества в каждой категории“, уточнил генеральный директор крымского винодельческого хозяйства Alma Valley Андрей Григорьев . При этом он не считает повышение минимальных цен окончательным выходом из сложившейся ситуации. „Значимого эффекта для потребителя эта мера сама по себе, без комплексного подхода к стимулированию качества и защите рынка от фальсификата, не достигнет. Качественные вина и так стоят в рознице не ниже 110 рублей“, — пояснил он ТАСС.

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