Россияне стали меньше тратить на еду

По всей России граждане оставляют в магазинах всё меньше денег. С весны индекс среднего чека стремительно падает. За июль он составил всего 496 рублей — на 17 рублей меньше, чем в июне. Этот показатель выглядит особенно странно на фоне растущих цен.

Живём впроголодь

О том, что средний чек снижается четвёртый месяц подряд, сообщил исследовательский холдинг «Ромир». За июль он упал на 3,3%. С учётом инфляции — на 3%. А в июне индекс уменьшился всего на 8 рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей в денежном выражении.

Вадим Новиков. «Индекс среднего чека — это то, сколько человек оставляет в магазине за один поход. Этот показатель широко используется любыми торговыми сетями при анализе своей деятельности. Тот факт, что он падает при росте цен, показывает, что граждане совершают всё меньше покупок. Они отказываются от приобретения излишков, от товаров про запас», — сказал News.ru старший сотрудник РАНХиГС

Global Look Press/Alexey Porokhovnikov

Исследователи отмечают, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет — с марта 2016 года. Любопытно, что из всех федеральных округов индекс вырос только в одном — Северо-Кавказском. Причём вырос он значительно — на 92 рубля или 15%.

Самые экономные граждане

Самые маленькие средние чеки зафиксированы в Южном федеральном округе — 423 рубля (снижение на 7,6%), Дальневосточном — 442 рубля (снижение на 7,5%) и Северо-Западном — 564 рубля (снижение на 7,4%).

В других регионах падение индекса было менее значительным. Так, в Сибирском федеральном округе средний чек составил 409 рублей, снизившись лишь на 4%. В Приволжском округе — 415 рублей (снижение на 3,7%), в Уральском федеральном — 436 рублей (упал на 1,8%), а в Центральном округе изменения оказались минимальными — 599 рублей (снижение на 0,3%).

Незначительно индекс изменился и в Москве: он снизился лишь на 1,2% — до 677 рублей. Лучше дела обстоят в Северной столице. В Санкт-Петербурге стоимость одного похода в магазин составила 636 рублей, а значит, средний чек снизился на 7%.

Ранее News.ru посчитал, сколько москвичи должны потратить, чтобы обеспечить себя пропитанием на три дня. Оказалось, что жители столицы вынуждены питаться чуть ли не супами быстрого приготовления, чтобы уложиться в показатель среднего чека. А значит, ситуация с платёжеспособностью населения от месяца к месяцу ухудшается.

Global Look Press/Nikolay Gyngazov

В других городах-«миллионниках» индекс упал на 3%. Самые маленькие средние чеки обнаружены в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек: за месяц они снизились на 7,3%. В городах с населением менее полумиллиона жителей индекс уменьшился всего на 0,7%.

Сезонные продукты

Кроме того, исследование показало, что среди разных типов торговых точек увеличить средний чек удалось только магазинам традиционной торговли. Правда, рост составил всего 4 рубля — до 236 рублей. В остальных торговых точках показатели упали. Например, в гипермаркетах среднее значение в июле составило 741 рубль (падение на 9%), а в супермаркетах — 347 рублей (снижение на 4,8%).

Как пояснил экономист Новиков, магазины традиционной торговли — это точки, в которых торговля ведётся через прилавки. А в супермаркетах принято самообслуживание при приобретении товаров. Эксперт также предположил, что увеличение среднего чека в магазинах традиционной торговли связано с сезоном.

«Сейчас граждане покупают овощи и фрукты. Это не длительная тенденция, а отражение сезона. Причём люди предпочитают приобретать овощи и фрукты магазинах через прилавок, а не в супермаркетах», — пояснил старший сотрудник РАНХиГС.